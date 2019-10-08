Труп мужчины обнаружен в 7А микрорайоне Актау

Тело было обнаружено 7 октября около 3 часов ночи сотрудниками батальона патрульной полиции МПС УП Актау.- Наши сотрудники обнаружили тело молодого человека, лежащего на земле возле ЖК «Три короны». Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по статье 105 часть 1 УК РК (Доведение до самоубийства). Проводится досудебное расследование - сообщили в департаменте полиции Мангистау