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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:54

Просмотров: 3210

Труп мужчины обнаружен в 7А микрорайоне Актау

Тело мужчины обнаружено возле ЖК «Три короны». Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистау.

Скрин видео
Тело было обнаружено 7 октября около 3 часов ночи сотрудниками батальона патрульной полиции МПС УП Актау.

- Наши сотрудники обнаружили тело молодого человека, лежащего на земле возле ЖК «Три короны». Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по статье 105 часть 1 УК РК (Доведение до самоубийства). Проводится досудебное расследование - сообщили в департаменте полиции Мангистау




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Комментарии ( 2 )

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Lexus (Посетители) Сегодня, 17:54
дома еще не работают, а люди из них уже выпиливаются

В одном из них точно живут
 
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  • vaterloo
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 17:29
дома еще не работают, а люди из них уже выпиливаются... думаю эти дома станут прекрасным трамплином для многих, учитывая место РК в мире по суицидам (что детским, что взрослым).
 
 

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