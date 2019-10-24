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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:25

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Транспортная полиция: Задержанная девушка-инвалид из Актау находилась в состоянии алкогольного опьянения

В пресс-службе ДП на транспорте предоставили комментарий относительно инцидента с жительницей Актау, произошедшего в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Фото krsk.aif.ru
По данным сайта Zakon.kz, жительнице Актау Анастасии Мурашовой грозит уголовное наказание за оказание сопротивления полицейским.

- В социальных сетях распространяется пост жительницы Актау с обвинением сотрудников департамента полиции на транспорте в применении силы в отношении ее 26-летней дочери, доставленной в пункт полиции 6 августа за нарушение общественного порядка на территории железнодорожного вокзала. По заключению проведенной экспертизы, задержанная находилась в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести и была привлечена к административной ответственности по статье 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения). В данное время проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 380 части 1 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти), - прокомментировали этот случай в ДП на транспорте.

Относительно обращения о неправомерных действиях сотрудников полиции там сообщили, что управлением собственной безопасности департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье 362 части 1 УК РК - Превышение власти или должностных полномочий.

- После выяснения всех обстоятельств произошедшего действиям всех участников инцидента будет дана правовая оценка, - резюмировали в ведомстве.

Напомним, что о неправомерных действиях полиции в отношении жительницы Актау Анастасии Мурашовой заявили общественники. Они утверждают, что инвалида первой группы, которая приехала в августе этого года в столицу на обследование, два дня держали в ЛУВД, морили голодом и избивали.

В Министерстве внутренних дел РК проводят внутреннее расследование по факту избиения девушки-инвалида на вокзале Нур-Султана.



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Комментарии ( 1 )

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Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 09:31
и что, у нас теперь нахождение в алкогольном состоянии дает право мусорам пытать?!
 
 

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