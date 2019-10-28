В Актау автомобиль сбил сотрудницу ТОО «Кала жолдары»

ДТП произошло около часа назад на автодороге в 14 микрорайоне.Водитель автомобиля марки Daewoo сбил на проезжей части сотрудницу ТОО «Кала жолдары».- По факту наезда на водителя автомобиля был составлен протокол по статье 610 КоАП РК , - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.Пострадавшую с места ДТП доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ).- У пострадавшей 1966 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головного мозга, закрытый перелом шейки правого бедра, закрытый перелом нижней трети бедра, нижней трети голени справа. Пострадавшая доставлена в травматологическое отделение Мангистауской областной больницы, - сообщили в управлении здравоохранения региона.Видео очевидца