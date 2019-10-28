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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:13

Просмотров: 5682

В Актау автомобиль сбил сотрудницу ТОО «Кала жолдары»

Дорожный инцидент произошёл в 14 микрорайоне 28 октября примерно в 10:00 часов.

Кадр видео
ДТП произошло около часа назад на автодороге в 14 микрорайоне.
Водитель автомобиля марки Daewoo сбил на проезжей части сотрудницу ТОО «Кала жолдары».

- По факту наезда на водителя автомобиля был составлен протокол по статье 610 КоАП РК , - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Пострадавшую с места ДТП доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ). 

- У пострадавшей 1966 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головного мозга, закрытый перелом шейки правого бедра, закрытый перелом нижней трети бедра, нижней трети голени справа. Пострадавшая доставлена в травматологическое отделение Мангистауской областной больницы, - сообщили в управлении здравоохранения региона.



Видео очевидца



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Комментарии ( 8 )

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Red1 (Посетители) Сегодня, 16:13
Я думаю что скорей всего водитель выезжал из микрорайона и при выезде работник дороги попал невидимую зону которые создают передние стойки , и тут даже скорость не нужна, от толчка авто и веса человека могут произойти переломы ...не судите водителя не разобравшись в ситуации.
 
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  • tolk
 Orion (Посетители) Сегодня, 15:36
У них же были маленькие машинки, которые подметали асфальт.
 
-3
  • Red1
  • tolk
  • Dushman
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Saule DSK (Посетители) Сегодня, 15:18
Средь бела дня сбили и даже яркая спец форма на ней, водители обнаглели. Нужно вернуть всех полицейских на посты, чем больше чем лучше.
 
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  • jokerok
  • tatiana1303
 Dushman (Посетители) Сегодня, 15:05
завтра поставят знак 20.
 
-1
  • Saule DSK
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  • chernayamagiya
 бася (Посетители) Сегодня, 14:48
судить надо и начальство их,которые заставляют работать в опасных условиях,не обеспечив их безопасность angry !
сомневаюсь что рабочие по дорогам бродят с мётлами от любви к городу и чистоте..
 
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Gurabaz (Посетители) Сегодня, 14:46
Цитата: Lady_M
это на какой скорости нужно было ехать на участке где 40 км.ч скоростной, чтобы переломать так человека?
Там мало кто соблюдает скоростной режим, все 60 едут и пофиг на знаки.

Бойтесь гнева терпеливых
 
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 Kompot (Посетители) Сегодня, 14:30
Так эти работники прям на проезжей части ходят, как будто бессмертные
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 13:53
Проехал по ногам.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 Lady_M (Посетители) Сегодня, 12:28
мкр 14 й.

это на какой скорости нужно было ехать на участке где 40 км.ч скоростной, чтобы переломать так человека?
 
 

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