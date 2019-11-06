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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:10

Просмотров: 3350

В Актау стоматолога из нашумевшего видео арестовали на трое суток

Экспертиза установила, что врач нанес ребенку с ДЦП легкие телесные повреждения. Свою вину в суде стоматолог признал. Об этом сообщил Алтай Конусов, судья административного суда Актау.

Иллюстративное фото из открытых источников
Мера пресечения в виде ареста сроком на трое суток была избрана в отношении стоматолога Толегена Мухамбетова вчера, 5 ноября.

Заключение медицинской экспертизы показало, что ребенку был нанесен легкий вред здоровью.

- Врач признает свою вину, но судом учитывались отягчающие обстоятельства в его действиях. Ребенок был инвалид, и он, зная, что ребенок - инвалид, действовал подобным образом. Согласно статье 73-1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казхастан (КоАП РК) была назначена мера наказания - арест на трое суток, - сказал Алтай Конусов.

Как отметил судья, было и альтернативное наказание — штраф. Но так как в деле были обнаружены отягчающие обстоятельства, была выбрана мера наказания в виде ареста.

Между тем, в Сети распространяют видеозапись с камеры наблюдения, установленной в коридоре Мангистауской областной стоматологии. На записи видно, как ребенка бьет предположительно мама.



Напомним, Толеген Мухамбетов - стоматолог, грубо обращавшийся с ребенком-пациентом, признался в содеянном и сам заявил о желании уволиться. Стоматолога уволили по статье.



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Комментарии ( 22 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:38
Конечно,у вас они могут быть более тонкие,потому как ваши дети на достаточной степени развития.Но,иногда приходится лупить.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:36
Как только убираем механизмы сдерживания,у нас сразу начинает вырываться наружу животное начало.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:34
низостью и не получает за это по башке,он даже может никогда не осознать,что подлым,агрессивным,вороватым быть не хорошо.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:32
Д.Е.Д., Дело в том,что любой может скурвится.Человек, может испортиться от вседозволенности.Если кто то позволяет себе низость за

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:27
Д.Е.Д., Нет,вы не правы.Есть много тех,кого били и это им не понравилось и они это не практикуют на других теперь.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 15:03
Цитата: manwyk
Тогда людей учили жить среди людей,учитывая интересы общества.Это и называется воспитанием.


а я с этим и не спорю, мы же о методах говорим, и знаете, от того, что я прекратил это безумие и не наказываю своего ребенка физически - он не стал зверьком и прекрасно понимает слова, а также, что можно и что нельзя без физического и морального насилия над маленьким человеком.

И запомните, когда вы ругаете ребенка, он не будет любить вас меньше, он будет меньше любить себя.

Цитата: manwyk
Кто сказал,что тех,кого били, агрессивнее тех,кого не били,


ну это очевидно, жизнь вам в помощь, а также опыт и статистика. Тех кого наказывают физически, а особенно с фанатизмом, более жестокими становятся. ФАКТ.
 
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  • нашевсе
 deva (Посетители) Сегодня, 14:59
Весной т.г. попала к Тулегену на удаление зуба в 1 мкрн. В 20.00 час. Вечера!!!!!!, т.к. остальные частные стоматологические кабинеты сразу отказали мне -типа сложный зуб. Врач принял, сделал наркоз и за 1 минуту!!!! Удалил то, от чего частники отказывались. Я даже не почувствовала его манипуляций с зубом, зажмурила глаза, приготовилась-а он грит, все, вот ваш зуб, держите.Я его похвалила, сказала-настоящий профи!!!, а он сообщил, что в день 50 чел удаляет зубы. 50×30 дней=1500 зубов в месяц. Он профессионал. До меня человек 5 сидели и после меня чел 7 сидели, в основном дети 3-7 лет. И за 15-20 минут я сама видела как дети конвеером и взрослые удаляли зубы, уходили, приходили другие. Плакали, но тихо, без истерик. А тот дцпшный видимо еще и неадекват, раз врач не смог сдержаться. Я его не оправдываю, лучше бы отказал в приеме неадекватной мамаши и ее ребенка. Я желаю Тулегену держаться. Мамашу привлечь-еще неизвестно, кто сильнее травмировал ребенка -мамаша или врач. Так что не судите. А то действительно пойдете к дворникам дергать зубы, тк у врачей отобьете охоту лечить вас.
 
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нашевсе (Посетители) Сегодня, 14:56
Да в других странах тоже бивали и даже убивали, вплоть до этого века включительно. Сейчас почему то много случаев повсюду.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 14:54
Кто сказал,что тех,кого били, агрессивнее тех,кого не били,но разбаловали безнаказанностью? Неверное представление у вас о советском воспитании.Тогда людей учили жить среди людей,учитывая интересы общества.Это и называется воспитанием.А сейчас дети дикие звереныши.Не рабы,конечно.Но и не совсем люди.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Д.Е.Д.
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:23
Цитата: бася
что за устои там,вернее у вас были? может в моём воспитании что то упустили?

наверное umnik потому что СОВЕТЫ это единственное место было где можно было бить детей , и сейчас на постсоветском пространстве всё ещё
наверное ...
 
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