В Актау стоматолога из нашумевшего видео арестовали на трое суток

Иллюстративное фото из открытых источников
Мера пресечения в виде ареста сроком на трое суток была избрана в отношении стоматолога Толегена Мухамбетова вчера, 5 ноября.
Заключение медицинской экспертизы показало, что ребенку был нанесен легкий вред здоровью.
- Врач признает свою вину, но судом учитывались отягчающие обстоятельства в его действиях. Ребенок был инвалид, и он, зная, что ребенок - инвалид, действовал подобным образом. Согласно статье 73-1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казхастан (КоАП РК) была назначена мера наказания - арест на трое суток, - сказал Алтай Конусов.
Как отметил судья, было и альтернативное наказание — штраф. Но так как в деле были обнаружены отягчающие обстоятельства, была выбрана мера наказания в виде ареста.
Между тем, в Сети распространяют видеозапись с камеры наблюдения, установленной в коридоре Мангистауской областной стоматологии. На записи видно, как ребенка бьет предположительно мама.
Напомним, Толеген Мухамбетов - стоматолог, грубо обращавшийся с ребенком-пациентом, признался в содеянном и сам заявил о желании уволиться. Стоматолога уволили по статье.
Заключение медицинской экспертизы показало, что ребенку был нанесен легкий вред здоровью.
- Врач признает свою вину, но судом учитывались отягчающие обстоятельства в его действиях. Ребенок был инвалид, и он, зная, что ребенок - инвалид, действовал подобным образом. Согласно статье 73-1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казхастан (КоАП РК) была назначена мера наказания - арест на трое суток, - сказал Алтай Конусов.
Как отметил судья, было и альтернативное наказание — штраф. Но так как в деле были обнаружены отягчающие обстоятельства, была выбрана мера наказания в виде ареста.
Между тем, в Сети распространяют видеозапись с камеры наблюдения, установленной в коридоре Мангистауской областной стоматологии. На записи видно, как ребенка бьет предположительно мама.
Напомним, Толеген Мухамбетов - стоматолог, грубо обращавшийся с ребенком-пациентом, признался в содеянном и сам заявил о желании уволиться. Стоматолога уволили по статье.