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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:30

Просмотров: 3618

Оскандалившегося стоматолога в Актау уволили

Толеген Мухамбетов признался в содеянном, и сам заявил о желании уволиться. Стоматолога уволили по статье. Об этом сообщил Куат Машырыков, директор Мангистауского областного стоматологического центра, на брифинге, состоявшемся на площадке региональной службы коммуникаций региона.

Фото Алины Ивановой
Руководитель стоматологического центра области рассказал о случившемся 1 ноября инциденте.

- Когда я увидел видео - я был в шоке. Сразу же сказал - уволить нарушителя по статье. Бесспорно, он был виноват. Что касается самого виновника, Толеген Мухамбетов - молодой и перспективный специалист, окончил медицинский с красным дипломом. Зарекомендовал себя как быстрый, безотказный врач. Владеет современными методами лечения взрослых и детей. Я его не защищаю, лишь говорю факты о нём, как о специалисте, - сказал Куат Машырыков.

По словам директора стоматологического центра, в тот же день администрация больницы сделала строгий выговор врачу с последующим увольнением по статье.

- Он признался сразу в содеянном, сказал, что увольняется. Как он сказал, у него были благие намерения. Он хотел помочь больному ребёнку, но вышло, как вышло. За время его работы с 2017 года он ни разу не попадал в подобные ситуации, жалоб на него никогда не поступало, - пояснил Куат Машырыков.

Он также отметил, что сам врач и администрация центра просили прощения у матери ребёнка. Однако мать врача не простила.

- Мать ребёнка в тот день пришла с четырьмя детьми. Трижды заходила с ребёнком в кабинет. Первый раз зашла, не могла успокоить ребёнка. Второй раз заходила, третий — безрезультатно. Говорила, что он болен детским церебральным параличом, хотя мы видели ребёнка: он бегает, прыгает, не видно, что он болен. Но мы поверили ей на слово, сказала — значит так и есть. В общем, у дитя было осложнение с зубом, - сказал Куат Машырыков.

По его словам, нагрузка в стоматологическом центре превышает нормы в два раза.

- Нагрузка на врачей превышена в два раза. В одну смену принимают, по хорошему, 20-25 человек. У нас же в день приходит более 50 человек. Работают с перегрузкой. Толеген Мухамбетов, как молодой специалист, нередко брал на себя послеобеденные смены, - подытожил директор областного стоматологического центра.

Калдымурат Айгараков, заместитель начальника управления полиции Актау, рассказал, что 1 ноября в полицию обратилась гражданка с заявлением.

- Она рассказала, что обратилась со своим сыном 2012 года рождения в областной стоматологический центр. По её словам, врач Толеген Мухамбетов при оказании услуг ненадлежащим образом выполнил свой служебный долг, - сказал Калдымурат Айгараков.
Как отметил заместитель начальника полиции города, была назначена судебно-медицинская экспертиза на наличие побоев у ребёнка, которые, предположительно, нанёс стоматолог.

- По заключению экспертизы будут приняты меры согласно статье 73-1 Кодекса об административных правонарушениях РК или, в случае необнаружения на теле несовершеннолетнего травм, врач будет привлечён к ответственности по статье 73-2 КоАП РК. По поводу самой матери ребёнка - мы рассматривали видеозапись, обратили внимание на то, что мать тоже била ребёнка. Будет проведено служебное расследование по отношению к матери мальчика. Если будут обнаружены нарушения, материалы дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, - подытожил Калдымурат Айгараков.

Напомним, в социальных сетях опубликовали видео с камер наблюдения в областном стоматологическом центре Мангистау. На кадрах видно, как врач грубо обращается с пациентом-ребёнком.

Позже стало известно, что медицинская общественность Мангистау не поддерживает поведение сотрудника стоматологического центра. В отношении стоматолога будет проведено служебное расследование.

Толеген Мухамбетов, врач-стоматолог, из нашумевшего видео рассказал свою версию произошедшего в областном стоматологическом центре.

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Комментарии ( 12 )

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  • Akosha
 DiDa (Посетители) Сегодня, 15:29
Что то тут не совсем правильно говорит директор стоматологического центра, как это сделать строгий выговор и уволить по статье? Если применили вид взыскания "строгий выговор", то уже не можете расторгнуть трудовой договор, так как это будет называться "двойное наказание за одно и то же нарушение". Возможно применили вид взыскания "строгий выговор" и дали возможность написать заявление по инициативе работника на расторжение трудового договора. Дай Бог чтобы так и было, а то жалко парнишку, конечно его действия не оправдываю, но, кто из нас "без греха?", у всех у нас хватает недостатков.Хотя, говорит что не дали уволиться по собственному желанию. В таком случае у врача есть возможность обжаловать через суд акт работодателя.
 
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  • Akosha
  • tatiana1303
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 15:21
Не наказать, а заработать.
Если своего ребенка знает, зачем уговаривать врача, чтобы вырвал зуб? Каким образом он должен был это сделать?
Не оправдываю действия врача, но мамаша неправа вообще.
Тем более сама рукам волю дает.
К тому же на молодом, как водится, "ездили", нагружали не по -децки. Какие нервы тут выдержат?
 
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  • нашевсе
  • Vohazab
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 Око (Посетители) Сегодня, 15:16
Врача не защищаю ни в коем случае - прав так обходиться с чужим ребёнком у него нет никаких. Мог бы отказать и всё. В конце концов - в частном порядке под наркозом - вперёд. А виновата тут в этом только мать. Нахрена детей с подгузников уколами да собаками пугать? Допугались? При виде врача- у детей истерика начинается... О чём думают - не понятно. И , да... то как мать лупила ребёнка в кресле (мамашу тоже привлечь не мешало бы) - тут уже у мамаши настрой на деньги только врача наказать. А точнее на горе подзаработать. Нафик ей не нужна и травма психологическая и чувства ребёнка не нужны.

всё вижу
 
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 Akosha (Посетители) Сегодня, 15:10
Зима,
Я с Вами! все абсолютно правильно сказали!
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:56
zhanino,
какой бы ребёнок не был это не даёт право так с ним обходиться. он его реально тряс . зачем? ногами зажимал. что это?
 
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Seawolf (Посетители) Сегодня, 14:37
Цитата: Князь
Уволили по статье с такой записью в послужном списке теперь только старшим помощником младшего дворника работать

Переедет в другой город-там будет 3убья рвать, проблема что ли...
 
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 zhanino (Посетители) Сегодня, 14:33
мамашка виновата, а не врач, ошибка врача в том, что он хотел помочь, а раз не понимают, надо в следующий раз, раз не могут со своими детьми справиться, просто отказывать надо, чтобы не брать ответственность на себя, а так парень молодой и видно не наглый, жалко просто, а этой мамашке интересно, как будет чувствовать ,после того, считай, что она загубила карьеру молодого человека, ведь у нее дети и при чем немало
 
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 Зима (Посетители) Сегодня, 14:04
Не знаю, но мне кажется, некоторых детей надо ремнем воспитывать. Пришли к врачу,так лечитесь,а не истерики устраивайте. Или идите лесом, то бишь степью. Завтра эта мамаша в другом месте начнет склоку. А врач мне симпатичен, просто молодой. Вот так просто из за неадекватного ребенка,,сломали человеку карьеру в самом начале.
 
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 бася (Посетители) Сегодня, 13:22
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ну если и сама мамаша лупила своего ребёнка больного,то тут будет биться до последнего не за ребёнка,а за деньги..
 
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 hapiness (Посетители) Сегодня, 13:14
Мои дети взрослые, но если они были бы маленькими то я бы предпочёл хоть таким методом но помогли моему чаду, а не отказали помощи. А ведь теперь так и будет, бедные мамаши тащиться в первый микрорайон отстоят очередь и услышит от врача что они не могут ничем помощь. Я понимаю что буду отрицательным комментатором, но клянусь Всевышним, никого отношение к врачу не имею. ИМХО
 
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