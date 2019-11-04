Оскандалившегося стоматолога в Актау уволили

Статья 73-1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, - влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут административный арест на срок до двадцати суток.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, - влекут штраф в размере сорока месячных расчетных показателей.



Статья 73-2. Побои

1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут административный арест на срок до пятнадцати суток.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, – влекут штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.

Сноска. Глава 10 дополнена статьей 73-2 в соответствии с Законом РК от 03.07.2017 № 84-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).



Руководитель стоматологического центра области рассказал о случившемся 1 ноября инциденте.- Когда я увидел видео - я был в шоке. Сразу же сказал - уволить нарушителя по статье. Бесспорно, он был виноват. Что касается самого виновника, Толеген Мухамбетов - молодой и перспективный специалист, окончил медицинский с красным дипломом. Зарекомендовал себя как быстрый, безотказный врач. Владеет современными методами лечения взрослых и детей. Я его не защищаю, лишь говорю факты о нём, как о специалисте, - сказал Куат Машырыков.По словам директора стоматологического центра, в тот же день администрация больницы сделала строгий выговор врачу с последующим увольнением по статье.- Он признался сразу в содеянном, сказал, что увольняется. Как он сказал, у него были благие намерения. Он хотел помочь больному ребёнку, но вышло, как вышло. За время его работы с 2017 года он ни разу не попадал в подобные ситуации, жалоб на него никогда не поступало, - пояснил Куат Машырыков.Он также отметил, что сам врач и администрация центра просили прощения у матери ребёнка. Однако мать врача не простила.- Мать ребёнка в тот день пришла с четырьмя детьми. Трижды заходила с ребёнком в кабинет. Первый раз зашла, не могла успокоить ребёнка. Второй раз заходила, третий — безрезультатно. Говорила, что он болен детским церебральным параличом, хотя мы видели ребёнка: он бегает, прыгает, не видно, что он болен. Но мы поверили ей на слово, сказала — значит так и есть. В общем, у дитя было осложнение с зубом, - сказал Куат Машырыков.По его словам, нагрузка в стоматологическом центре превышает нормы в два раза.- Нагрузка на врачей превышена в два раза. В одну смену принимают, по хорошему, 20-25 человек. У нас же в день приходит более 50 человек. Работают с перегрузкой. Толеген Мухамбетов, как молодой специалист, нередко брал на себя послеобеденные смены, - подытожил директор областного стоматологического центра.Калдымурат Айгараков, заместитель начальника управления полиции Актау, рассказал, что 1 ноября в полицию обратилась гражданка с заявлением.- Она рассказала, что обратилась со своим сыном 2012 года рождения в областной стоматологический центр. По её словам, врач Толеген Мухамбетов при оказании услуг ненадлежащим образом выполнил свой служебный долг, - сказал Калдымурат Айгараков.Как отметил заместитель начальника полиции города, была назначена судебно-медицинская экспертиза на наличие побоев у ребёнка, которые, предположительно, нанёс стоматолог.- По заключению экспертизы будут приняты меры согласно статье 73-1 Кодекса об административных правонарушениях РК или, в случае необнаружения на теле несовершеннолетнего травм, врач будет привлечён к ответственности по статье 73-2 КоАП РК. По поводу самой матери ребёнка - мы рассматривали видеозапись, обратили внимание на то, что мать тоже била ребёнка. Будет проведено служебное расследование по отношению к матери мальчика. Если будут обнаружены нарушения, материалы дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, - подытожил Калдымурат Айгараков.Напомним, в социальных сетях опубликовали видео с камер наблюдения в областном стоматологическом центре Мангистау. На кадрах видно, как врач грубо обращается с пациентом-ребёнком.Позже стало известно, что медицинская общественность Мангистау не поддерживает поведение сотрудника стоматологического центра. В отношении стоматолога будет проведено служебное расследование.Толеген Мухамбетов, врач-стоматолог, из нашумевшего видео рассказал свою версию произошедшего в областном стоматологическом центре.