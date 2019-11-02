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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:13

Просмотров: 2661

Служебное расследование проведут в Актау после видео со стоматологом

Медицинская общественность Мангистау не поддерживает поведение сотрудника стоматологического центра. В отношении стоматолога будет проведено служебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
В управлении здравоохранения области рассказали о враче-стоматологе, который допустил грубое обращение с маленьким пациентом.

- Молодой врач-стоматолог Т. Мухамбетов работал в Мангистауской областной стоматологической клинике чуть больше двух лет. С отличием окончил Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова. В работе претензии к нему нет. Очень грамотный и перспективный врач. Временами бывает вспыльчивым и резким, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

Данный инцидент произошёл в каникулярное время, когда в стоматологии на обследование привели большое количество детей.

- Ребёнок заходил три раза, и врач, чтобы каким-то образом помочь матери ребенка, которая пришла с двумя детьми, принял ребёнка, несмотря на то, что он не хотел садиться на кресло. Вся медицинская общественность Мангистауской области никоим образом не поддерживает ненадлежащее поведение коллеги-врача. Таким медицинским работникам не место в наших рядах. Дополнительная информация будет предоставлена по итогам служебного расследования, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

После данного инцидента будет проведено совещание со всеми первыми руководителями медицинских учреждений региона, с целью профилактики и недопущения подобных случаев.

Напомним, в социальных сетях опубликовали видео с камер наблюдения в областном стоматологическом центре Мангистау. На кадрах видно, как врач грубо обращается с пациентом-ребёнком.



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Комментарии ( 1 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 17:58
На самом деле такое поведение иррационально.Если ребенок в панике отказывается садится,то как ты его не держи,это бесполезное дело.Пугливый ребенок сразу сядет и подчинится.А этому рассверлишь все вплоть до глаз, будет вырываться до последнего,как раненный слон.На фоне происшедшего,спасибо врачам,которые когда то отказались смотреть моего упирающегося ребенка.Не получилось уговорить,ладно,пусть живёт с больными зубами.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Aqtaulyq
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 marskat (Посетители) Сегодня, 17:37
У меня просто слов нет ...приличных...это вообще такое возможно??!!!??!?!?!? Просто ужас кошмар и днище...судить и сажать....
 
 

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