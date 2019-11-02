Служебное расследование проведут в Актау после видео со стоматологом

Скриншот видеоматериала
В управлении здравоохранения области рассказали о враче-стоматологе, который допустил грубое обращение с маленьким пациентом.
- Молодой врач-стоматолог Т. Мухамбетов работал в Мангистауской областной стоматологической клинике чуть больше двух лет. С отличием окончил Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова. В работе претензии к нему нет. Очень грамотный и перспективный врач. Временами бывает вспыльчивым и резким, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
Данный инцидент произошёл в каникулярное время, когда в стоматологии на обследование привели большое количество детей.
- Ребёнок заходил три раза, и врач, чтобы каким-то образом помочь матери ребенка, которая пришла с двумя детьми, принял ребёнка, несмотря на то, что он не хотел садиться на кресло. Вся медицинская общественность Мангистауской области никоим образом не поддерживает ненадлежащее поведение коллеги-врача. Таким медицинским работникам не место в наших рядах. Дополнительная информация будет предоставлена по итогам служебного расследования, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения региона.
После данного инцидента будет проведено совещание со всеми первыми руководителями медицинских учреждений региона, с целью профилактики и недопущения подобных случаев.
Напомним, в социальных сетях опубликовали видео с камер наблюдения в областном стоматологическом центре Мангистау. На кадрах видно, как врач грубо обращается с пациентом-ребёнком.
- Молодой врач-стоматолог Т. Мухамбетов работал в Мангистауской областной стоматологической клинике чуть больше двух лет. С отличием окончил Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова. В работе претензии к нему нет. Очень грамотный и перспективный врач. Временами бывает вспыльчивым и резким, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
Данный инцидент произошёл в каникулярное время, когда в стоматологии на обследование привели большое количество детей.
- Ребёнок заходил три раза, и врач, чтобы каким-то образом помочь матери ребенка, которая пришла с двумя детьми, принял ребёнка, несмотря на то, что он не хотел садиться на кресло. Вся медицинская общественность Мангистауской области никоим образом не поддерживает ненадлежащее поведение коллеги-врача. Таким медицинским работникам не место в наших рядах. Дополнительная информация будет предоставлена по итогам служебного расследования, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения региона.
После данного инцидента будет проведено совещание со всеми первыми руководителями медицинских учреждений региона, с целью профилактики и недопущения подобных случаев.
Напомним, в социальных сетях опубликовали видео с камер наблюдения в областном стоматологическом центре Мангистау. На кадрах видно, как врач грубо обращается с пациентом-ребёнком.