Стоматолог из нашумевшего видео извинился перед мангистаусцами

Врач, совершивший грубые действия по отношению к малолетнему пациенту, признал свою вину.- Я признаю свою вину в данном инциденте. Перед матерью и перед народом я прошу прощения. Хочу рассказать об инциденте. Мать с четырьмя детьми пришла в областную стоматологию, постучала в дверь, просила принять её без очереди с ребёнком-инвалидом. Не раздумывая, я принял её без очереди. В процессе приёма мы не смогли усадить ребёнка на кресло. Зашла его сестрёнка, ей сделали укол, удалили два зуба. Потом зашёл мальчик. Второй раз они заходили. Ребёнок зашёл очень напуганным. Не смогли его усадить вместе с матерью. Я ей сказал — вы можете уйти, так как ребёнок не слушается, очень сложный, - сказал Толеген Мухамбетов.По его словам, мать ребёнка ответила, что пришла с четырьмя детьми ради удаления зубов, и пока врач не сделает свою работу — она не уйдет.- Она вышла ещё раз, пыталась подготовить ребёнка снаружи кабинета. Потом она зашла третий раз. На видео зафиксировано третье посещение. На видео видно, что я сильно тряс ребёнка. Я хотел запугать его, чтобы помочь «усадить» его на кресло и удалить больной зуб. Я не бил ребёнка. Перед всем народом и перед матерью ребёнка прошу прощения за случившийся инцидент, - прокомментировал Толеген Мухамбетов.