В Жанаозене от удара током погибли двое рабочих

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Происшествие случилось 8 ноября примерно в 16:40.



Во время работ от удара током погибли два сотрудника коммунальной службы Жанаозена.



- Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) управления полиции Жанаозена, по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК). Назначены необходимые экспертизы. Проводится досудебное расследование, - пояснили в пресс-службе полиции области.











Для справки:

Статья 156. Нарушение правил охраны труда

1. Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью, – наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, – наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, – наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.