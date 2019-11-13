Почти миллиард тенге планируют выделить на озеленение Актау в 2020 году

Фото из архива Lada.kz
Объявить тендер на уход за зелёными насаждениями города планируют 15 ноября.
Как отметил руководитель городского отдела ЖКХ, решение разыграть тендер заранее было принято, исходя из опыта проведения конкурса в этом году.
- Все в курсе, что тендер сильно затягивался. Сначала одна компания выиграла, потом другая, постоянные обжалования решения тендерной комиссии и тому подобное, поэтому мы решили провести конкурс заранее, перед началом следующего сезона озеленения, - сказал Кайрат Акыбаев.
Представитель городского акимата также отметил, что конкурс будет проводиться по тем же стандартам, что и в предыдущие несколько лет.
- В первую очередь лоты будут разыграны между организациями инвалидов. Таков закон и правила участия. В управлении экономики Мангистауской области рассматривается разработанный нами проект по передаче ответственности за озеленение города одной компании сроком на пять лет, но пока нет экономического заключения, - сказал Кайрат Акыбаев.
По его словам, если до конца этого года управление экономики региона «успеет» предоставить экономическое заключение, то тендер на озеленение не будет разыгрываться по «привычной схеме».
- У нас сезон начинается в марте. К этому времени экономическое заключение может быть предоставлено. Если всё успеется — мы разыграем тендер уже не только среди организаций инвалидов, но и среди всех желающих, - заключил Кайрат Акыбаев.
Напомним, более 800 миллионов тенге выделили в 2019 году на озеленение в Актау. Тендер разыгрывался по двум лотам: на высадку новых зелёных насаждений было выделено 161 миллион тенге, на уход за уже существующими - 670 миллионов тенге.
Как отметил руководитель городского отдела ЖКХ, решение разыграть тендер заранее было принято, исходя из опыта проведения конкурса в этом году.
- Все в курсе, что тендер сильно затягивался. Сначала одна компания выиграла, потом другая, постоянные обжалования решения тендерной комиссии и тому подобное, поэтому мы решили провести конкурс заранее, перед началом следующего сезона озеленения, - сказал Кайрат Акыбаев.
Представитель городского акимата также отметил, что конкурс будет проводиться по тем же стандартам, что и в предыдущие несколько лет.
- В первую очередь лоты будут разыграны между организациями инвалидов. Таков закон и правила участия. В управлении экономики Мангистауской области рассматривается разработанный нами проект по передаче ответственности за озеленение города одной компании сроком на пять лет, но пока нет экономического заключения, - сказал Кайрат Акыбаев.
По его словам, если до конца этого года управление экономики региона «успеет» предоставить экономическое заключение, то тендер на озеленение не будет разыгрываться по «привычной схеме».
- У нас сезон начинается в марте. К этому времени экономическое заключение может быть предоставлено. Если всё успеется — мы разыграем тендер уже не только среди организаций инвалидов, но и среди всех желающих, - заключил Кайрат Акыбаев.
Напомним, более 800 миллионов тенге выделили в 2019 году на озеленение в Актау. Тендер разыгрывался по двум лотам: на высадку новых зелёных насаждений было выделено 161 миллион тенге, на уход за уже существующими - 670 миллионов тенге.
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