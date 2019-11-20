Толпой на одного: Массовое избиение парня сняли на видео в Мангистау

Скрин видео
На видео больше десятка молодых людей нападают на одного парня.
Редакция ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области.
Редакция ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области.
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Среда, 20 Ноября
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Комментарии ( 3 )
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