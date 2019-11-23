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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:17

Просмотров: 902

Житель Курыка пытался спрятать ружье на пляже

Подсудимый нашел оружие в здании одной из больниц Актау, после чего хранил его в своем доме в селе Курык. Полицейские задержали нарушителя при попытке спрятать оружие на пляже. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото из открытых источников
Каракиянским районным судом было рассмотрено уголовное дело в отношении злоумышленника по части 3 статьи 287 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).

Судом установлено, что подсудимый нашел в задней части здания медицинского учреждения оружие и, зная, чем грозит незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, хранил его в своем доме, расположенном в селе Курык. Он был задержан сотрудниками полиции при попытке спрятать огнестрельное оружие на набережной.

По заключению эксперта, оружие модели «ИЖ-18EM-M» 12-го калибра относится к огнестрельному охотничьему оружию, пригодному к стрельбе. Приговором суда нарушитель признан виновным по части 3 статьи 287 УК РК и приговорен к лишению свободы сроком на год.

Редакция ожидает официального комментария от департамента полиции Мангистауской области.

Для справки:
Статья 287. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
1. Незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, – наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.
2. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним – наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
3. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств – наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, – наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
5. Деяния, предусмотренные частями третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные преступной группой, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.



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