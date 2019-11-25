Сбившему девушку вне пешеходного перехода в Актау грозит административная ответственность

На дороге между 31Б и 31А микрорайонами Актау водитель легковой автомашины сбил девушку.ДТП произошло 24 ноября, примерно в 21:45.На Скорой пострадавшую доставили в отделение экстренной помощи Мангистауской областной больницы (МОБ).- По данному факту в отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автомобиль водворён на спецстоянку, - сообщили в пресс-службе ведомства.Видео последствий аварии опубликовали в группе «На дорогах Актау».