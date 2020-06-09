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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:57

Просмотров: 1754

Отдыхающий на пляже рассказал про инцидент с утонувшим мужчиной

Самат Товмуринов рассказал, как вместе со спасателем пляжа «Достар» они вытаскивали из воды дрейфующее тело мужчины.

Самат Товмуринов
На пляже «Достар» у Самата Товмуринова работает спасателем друг. Вечером 8 июня он как раз дежурил.

- Я пришёл на пляж отдохнуть. В тот момент, когда я сидел на берегу, мой друг, который находился на спасательной вышке, крикнул мне и указал пальцем на человека в воде, чтобы не терять драгоценные минуты и начать действовать. Я сразу понял, что случилась беда, и побежал в море. Затем подоспел и мой друг. Когда мы добрались, мужчина был лицом вверх и дрейфовал, получается, по волнам. Мы его схватили и дотащили до берега. В целом, такой случай у меня впервые в жизни произошёл, поэтому я, может, чуть-чуть растерялся, - рассказал Самат Товмуринов.

Уже на берегу Самат вместе с другом пытались оказать мужчине первую медицинскую помощь, поэтапно выполняя спасательные элементы. А через 10 минут на место прибыла Скорая помощь.

- От врачей мы узнали, что наши усилия были ни к чему, потому что уже признаков жизни у мужчины никаких не было. Но мы на тот момент сделали всё возможное, - рассказал Самат Товмуринов.

Очевидцы происшествия предполагают, что тело мужчины на этот пляж принесло с другого места.

- Врач сказал, что уже давно не было признаков жизни. На пляже мы не нашли ни вещей мужчины, ни его знакомых. Вчера дул северный и северо-западный ветер, и, скорее всего, он здесь просто всплыл. Если бы он какие-то крики издавал во время отдыха, товарищ бы его увидел. Думаем, что его принесло подводным течением со стороны. На нём не было одежды, не нашли мы её и на пляже. Поэтому непонятно, может, он вообще рыбак, - сказал Самат Товмуринов.

Напомним, тело находилось в 30-40 метрах от побережья.



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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:19
Человек уже не плыл, а всплыл через продолжительное время после утопления, что почти всегда так бывает.
 
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kochevneg (Посетители) Сегодня, 19:16
И родственники до сих пор не нашлись?

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
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ABCD (Посетители) Сегодня, 18:13
Рыбачат обычно в одежде,да

Рыбачат вообще то в одежде,да ещё и в такую жару! Это точно не рыбак!
 
 

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