Спасатели одного из пляжей Актау извлекли из воды труп мужчины

Трагический инцидент произошел сегодня, 8 июня.По данным ДЧС области, примерно в 19:00 спасателями пляжа «Достар» из воды был извлечен труп мужчины. Тело находилось в 30-40 метрах от побережья.- На вид мужчине 35-40 лет. Он был без одежды. Обстоятельства и причины гибели устанавливаются, - отметили в пресс-службе департамента.