Ещё один человек умер от COVID-19 в Жанаозене

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Жительница Жанаозена скончалась от коронавируса в ночь с 22 на 23 июня.



В инфекционную больницу ее доставили 20 июня. Врачи боролись за жизнь пациентки трое суток, но, к сожалению, спасти ее не удалось.



Члены специальной комиссии подтвердили смерть от COVID-19.



На сегодняшний день в инфекционном госпитале многопрофильной больницы Жанаозена проходят лечение от коронавирусной инфекции девять пациентов. По данным врачей, двое из них находятся в тяжелом состоянии, у семи пациентов состояние средней тяжести.