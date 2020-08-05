В аварии на трассе Актау-Жанаозен погибли несколько человек

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) отделения полиции (ОП) Каракиянского района по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - сообщили в ведомстве.

По информации полиции, водитель минивэна Toyota Alphard не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание.Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.По предварительным данным, в аварии погибли несколько человек. Количество жертв ещё уточняется.