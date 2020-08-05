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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:51

Просмотров: 3645

В аварии на трассе Актау-Жанаозен погибли несколько человек

Трагический инцидент произошёл сегодня утром, 5 августа, в результате опрокидывания минивэна Toyota Alphard. Подробности предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
По информации полиции, водитель минивэна Toyota Alphard не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание.

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) отделения полиции (ОП) Каракиянского района по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - сообщили в ведомстве.


Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. 

По предварительным данным, в аварии погибли несколько человек. Количество жертв ещё уточняется.




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Комментарии ( 8 )

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  • leo529
 xerox (Посетители) Сегодня, 17:27
Горе! А что касается армянские номера, перекидыш и т.п. без разницы. Зависит от прокладки, т.е. от водителя, его опыт. Видно гонял страшно или уснул на скорости.
Не мало случаев с крупными ДТП с KZ номерами.
Не злорадствуйте, товарищи.
 
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Guz (Посетители) Сегодня, 16:55
"Армяне" начали потихоньку "уходить",машина была очень хорошая,а не уберегли. Кстати себя тоже.
 
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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 16:48
Цитата: Adai11
Да все эти машины с армении, как кото в мешке, снаружи красота а че твориться в самом внутри авто, и еще они их гоняют как новеньки или спортивное авто по трассе Эти армянские минивэны с перекинутыми рулями. Как попало их перекидывают в Армении в гаражах. Всё на соплях прикручено. Вот и происходят аварии

а может и не в авто причина в прокладке между рулем и сиденьем? (
 
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b.i.g. (Посетители) Сегодня, 16:28
Видел сегодня, в между жетыбаем и узенем горела машина, что творится!
 
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  • Куато
  • alixah
 Пал Палыч (Посетители) Сегодня, 16:26
Жаль пассажиров. Эти армянские минивэны с перекинутыми рулями. Как попало их перекидывают в Армении в гаражах. Всё на соплях прикручено. Вот и происходят аварии.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • mer
 ctrl (Посетители) Сегодня, 16:19
Замечаю, что нарушают больше всех на армянских машинах, почему странно?! Возить людей и заниматься перевозкой людей запрещено на армянских машинах , это первое нарушение, второе дтп со смертельным исходом . Иманды болсын!
 
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  • ctrl
  • Куато
  • alixah
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 16:13
Да все эти машины с армении, как кото в мешке, снаружи красота а че твориться в самом внутри авто, и еще они их гоняют как новеньки или спортивное авто по трассе angry
Иманды болсын
 
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  • tolk
  • ctrl
  • mer
  • alixah
 asnural (Посетители) Сегодня, 15:56
На армянских машинах люли занимаются пррдпринимательством. Оказывают услуги пассажирских перевозок...это запрещено
 
 

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