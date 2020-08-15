Кровлю жилого дома снесло молнией в Форт-Шевченко

Инцидент произошел сегодня, 15 августа, примерно в 08:20.От удара молнии сорвало кровлю жилого дома, расположенного на улице Кожабекова в Форт-Шевченко.- На место выезжали сотрудники ДЧС области. Нарушения жизнедеятельности отсутствуют, пострадавших и жертв нет. В данный момент работает ассенизатор для сбора скопившейся после дождя воды, - пояснили в пресс-службе ДЧС региона.