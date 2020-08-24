Мать обнаружила повешенным на качелях ребёнка в Жанаозене

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Вызов на пульт дежурного службы «103» поступил 23 августа 2020 года в 20 часов 30 минут. Бригада скорой медицинской помощи прибыли за пять минут. По приезду медиков тело несовершеннолетнего лежало на топчане во дворе частного дома.



- При осмотре констатирована смерть. На теле ребёнка насильственных и (или) криминальных побоев обнаружено не было. На шее странгуляционная борозда с гиперемией и синевой. Мать умершего рассказала, что ребёнка она обнаружила повешенным на брусья качелей (аркане) во дворе дома. Бездыханное тело сняли и положили на топчан во дворе. Причина, почему и как это произошло, пока неизвестна. После проведения следственных экспериментов труп был доставлен в МОРГ, – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.



По линии Жанаозенского городского отдела полиции проводится судебно-медицинская экспертиза.



- Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования управления полиции Жанаозена по статье 001 УК РК (смерть лица). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.