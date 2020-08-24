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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:57

Просмотров: 1511

Мать обнаружила повешенным на качелях ребёнка в Жанаозене

ЧП произошло в одном из частных домов в микрорайоне Рахат. Погибшего ребёнка обнаружила мать. Об этом сообщили в управлении здравоохранения.

Иллюстративное фото
Вызов на пульт дежурного службы «103» поступил 23 августа 2020 года в 20 часов 30 минут. Бригада скорой медицинской помощи прибыли за пять минут. По приезду медиков тело несовершеннолетнего лежало на топчане во дворе частного дома.

- При осмотре констатирована смерть. На теле ребёнка насильственных и (или) криминальных побоев обнаружено не было. На шее странгуляционная борозда с гиперемией и синевой. Мать умершего рассказала, что ребёнка она обнаружила повешенным на брусья качелей (аркане) во дворе дома. Бездыханное тело сняли и положили на топчан во дворе. Причина, почему и как это произошло, пока неизвестна. После проведения следственных экспериментов труп был доставлен в МОРГ, – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

По линии Жанаозенского городского отдела полиции проводится судебно-медицинская экспертиза.

- Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования управления полиции Жанаозена по статье 001 УК РК (смерть лица). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 18:22
Это детка Узень.
 
 

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