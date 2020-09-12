Представители Кайрата Нуртаса высказались о драке в Rixos Aktau

Фото со страницы Кайрата Нуртаса в Instagram
На сайте e-gazet.kz была опубликована новость о том, что Кайрат Нуртас якобы «в состоянии алкогольного опьянения напал на представителя охранной службы отеля».
Исполнитель, как передает Tengrinews.kz, и правда был в Актау, судя по публикациям в социальной Сети Instagram.
В полиции Мангистау отметили факт хулиганства на территории гостиницы, но имен не назвали.
- По факту хулиганских действий в одном из отелей города Актау Управлением полиции города начато досудебное расследование по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Казахстана «Хулиганство». Окончательное решение в отношении виновного с определением степени его вины будет принято по результатам досудебного расследования. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полиции региона.
Директор артиста Мира Келимбетова заявила, что Кайрат Нуртас не участвовал в драке.
- Кайрат не устраивал драку и никому нос не разбивал. Это ложная информация. Кайрат очень воспитанный и дипломатичный человек. Возможно кто-то хочет его оклеветать, - сообщила Мира Келимбетова.
Исполнитель, как передает Tengrinews.kz, и правда был в Актау, судя по публикациям в социальной Сети Instagram.
В полиции Мангистау отметили факт хулиганства на территории гостиницы, но имен не назвали.
- По факту хулиганских действий в одном из отелей города Актау Управлением полиции города начато досудебное расследование по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Казахстана «Хулиганство». Окончательное решение в отношении виновного с определением степени его вины будет принято по результатам досудебного расследования. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полиции региона.
Директор артиста Мира Келимбетова заявила, что Кайрат Нуртас не участвовал в драке.
- Кайрат не устраивал драку и никому нос не разбивал. Это ложная информация. Кайрат очень воспитанный и дипломатичный человек. Возможно кто-то хочет его оклеветать, - сообщила Мира Келимбетова.