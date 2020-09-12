«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 12 Сентября
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.29 KZT
  • €1 = 506.05 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:22

Просмотров: 2600

Представители Кайрата Нуртаса высказались о драке в Rixos Aktau

В Сети появилась информация о том, что казахстанский певец Кайрат Нуртас напал на охранника в пятизвездочной гостинице Rixos Water World Aktau. Директор артиста прокомментировала информацию. Об этом сообщается на информационном портале Tengrinews.kz.

Фото со страницы Кайрата Нуртаса в Instagram
На сайте e-gazet.kz была опубликована новость о том, что Кайрат Нуртас якобы «в состоянии алкогольного опьянения напал на представителя охранной службы отеля».

Исполнитель, как передает Tengrinews.kz, и правда был в Актау, судя по публикациям в социальной Сети Instagram.



В полиции Мангистау отметили факт хулиганства на территории гостиницы, но имен не назвали.

- По факту хулиганских действий в одном из отелей города Актау Управлением полиции города начато досудебное расследование по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Казахстана «Хулиганство». Окончательное решение в отношении виновного с определением степени его вины будет принято по результатам досудебного расследования. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полиции региона.

Директор артиста Мира Келимбетова заявила, что Кайрат Нуртас не участвовал в драке.

- Кайрат не устраивал драку и никому нос не разбивал. Это ложная информация. Кайрат очень воспитанный и дипломатичный человек. Возможно кто-то хочет его оклеветать, - сообщила Мира Келимбетова.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 16:42
скорее всего он заплакал чем по дрался, он же как Иглесиас поет popa
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лана
  • kolu411
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 15:38
В одной новости распиарили сразу шута и доходный дом.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика