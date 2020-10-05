Четырехлетний ребенок выпал из окна в Актау

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Несчастный случай произошел 4 октября в 14:40 в 9-этажном доме 33 микрорайона Актау.



- Поступило сообщение о том, что из окна на четвертом этаже выпал ребенок. Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение. Просим родителей не оставлять детей без присмотра, устанавливать металлические решетки или ограничители на окна, - прокомментировали в ДЧС Мангистауской области.