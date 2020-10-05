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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:49

Просмотров: 2250

Четырехлетний ребенок выпал из окна в Актау

Ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Мальчик был доставлен в детскую больницу. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

фото из открытых источников
Несчастный случай произошел 4 октября в 14:40 в 9-этажном доме 33 микрорайона Актау.

- Поступило сообщение о том, что из окна на четвертом этаже выпал ребенок. Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение. Просим родителей не оставлять детей без присмотра, устанавливать металлические решетки или ограничители на окна, - прокомментировали в ДЧС Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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Галина63 (Посетители) Сегодня, 14:11
Может быть стоит задуматься о том, что нужно на законодательном уровне требовать у строительных организаций установку окон с ограничителями на верхних этажах. Что же сделаешь, если многие родители не думают о безопасности. Детей жалко! Столько их погибает по вине их же родных людей.
 
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 Anelya26 (Посетители) Сегодня, 12:34
Установка решеток и ограничителей на окнах должна происходить не по просьбе ДЧС Мангистауской области, а по наитию, по умолчанию, по инерции родителей, въезжающих в новую квартиру выше первого этажа, с маленьким ребенком. А если этого не происходит, то я считаю, что родителям "глубоко безразлична"дальнейшая
судьба их ребенка и отсутствует чувство ответственности.
 
 

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