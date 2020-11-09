ДТП с участием трёх автомобилей произошло в Актау

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ДТП произошло сегодня, 9 ноября, примерно в 13:00 часов.



- На пульт дежурного 102 управления полиции Актау поступил вызов о том, что на перекрёстке жилого массива «Химик» произошло дорожно-транспортное происшествие. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель автомашины Honda не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем KIA, которая впоследствии задела автомашину Daewoo Nexia. На водителя автомашины Нonda составлен административный протокол по статье 610 КоАП, – сообщили в ДП Мангистауской области.



