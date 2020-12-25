Двух пострадавших при пожаре в вагоне поезда «Мангышлак-Актобе» выписали домой

Здание Мангистауской областной больницы
Врачи выписали домой двух пострадавших, которые получили ожоги тела 30% и 22%. Их состояние врачи оценивали как стабильное, сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области Нурбол Окуов.
По информации Нурбола Окуова, по прежнему в тяжелом состоянии находится пострадавший сотрудник АО «Казпочта» 1989 года рождения, у которого площадь термического ожога составляет 40%. Он подключен к аппарату ИВЛ. Также в больнице находится его 11-летний сын, получивший 50% ожогов тела.
- Мальчик, у которого площадь термического ожога составляет 50%, уже вышел из шока. Потихоньку разговаривает. Сознание не терял, в норме. Наблюдается небольшое улучшение, - прокомментировал Нурбол Окуов.
Напомним, ранее сообщалось, что пострадавший 42-летний мужчина, получивший ожоги 80% тела, умер в больнице села Бейнеу.
Пожар в вагоне поезда «Мангышлак-Актобе» произошел 14 декабря. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона. В вагоне находились пять человек.
Вагон поезда, в котором произошёл пожар, принадлежит АО «Казпочта». Заведено уголовное дело. Следствие должно установить, почему в вагоне находился газовый баллон, а также 11-летний ребёнок – сын сотрудника АО «Казпочта».
Председатель правления АО «Казпочта» назвал человеческий фактор возможной причиной пожара в почтовом вагоне поезда «Мангышлак-Актобе».
По информации Нурбола Окуова, по прежнему в тяжелом состоянии находится пострадавший сотрудник АО «Казпочта» 1989 года рождения, у которого площадь термического ожога составляет 40%. Он подключен к аппарату ИВЛ. Также в больнице находится его 11-летний сын, получивший 50% ожогов тела.
- Мальчик, у которого площадь термического ожога составляет 50%, уже вышел из шока. Потихоньку разговаривает. Сознание не терял, в норме. Наблюдается небольшое улучшение, - прокомментировал Нурбол Окуов.
Напомним, ранее сообщалось, что пострадавший 42-летний мужчина, получивший ожоги 80% тела, умер в больнице села Бейнеу.
Пожар в вагоне поезда «Мангышлак-Актобе» произошел 14 декабря. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона. В вагоне находились пять человек.
Вагон поезда, в котором произошёл пожар, принадлежит АО «Казпочта». Заведено уголовное дело. Следствие должно установить, почему в вагоне находился газовый баллон, а также 11-летний ребёнок – сын сотрудника АО «Казпочта».
Председатель правления АО «Казпочта» назвал человеческий фактор возможной причиной пожара в почтовом вагоне поезда «Мангышлак-Актобе».
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