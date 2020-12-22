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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 15:09

Просмотров: 238

Председатель правления АО «Казпочта» назвал человеческий фактор возможной причиной пожара в почтовом вагоне поезда «Мангышлак-Актобе»

Председатель правления АО «Казпочта» Канат Алпысбаев на онлайн-брифинге заявил, что почтовый вагон, в котором 14 декабря произошёл пожар, был полностью исправлен. Об этом сообщает портал Informburo.kz.

Канат Алпысбаев. Фото с сайта "Самрук Акпарат"
Глава компании АО «Казпочта» Канат Алпысбаев прокомментировал подробности дела о пожаре в почтовом вагоне поезда «Мангышлак-Актобе», сообщает Informburo.kz.

- Внутри компании мы провели собственное расследование. Была создана специальная комиссия под председательством одного из моих заместителей. Детально рассмотрели все факторы. Собственный акт мы передали сотрудникам правоохранительных органов в рамках открытого уголовного дела. В целом хочу сказать, что здесь вопрос в пресловутом человеческом факторе. То есть вагон был исправен, все прошли инструктаж. Давайте подождём завершения официального расследования, – сказал Канат Алпысбаев.

Канат Алпысбаев выразил соболезнования семье сотрудника АО «Казпочта», который скончался от полученных ожогов через шесть дней после пожара. По словам председателя, компания оказывает помощь семье погибшего.

- Один из наших коллег, к сожалению, умер в больнице Бейнеу после полученных ожогов. Я хотел бы выразить глубокие соболезнования от себя лично и от всего нашего коллектива родным и близким. Мы полностью оказываем всю необходимую поддержку семье. Это, конечно, очень грустно. Ситуация, связанная с потерей нашего коллеги, жизни человеческой, это всё очень трагично, – отметил глава правления АО «Казпочта».

Ночью 14 декабря в почтовом вагоне поезда «Мангышлак-Актобе» произошёл пожар. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона. В вагоне находились пять человек, все они пострадали и были сразу госпитализированы в больницу села Бейнеу.

Вагон поезда, в котором произошёл пожар, принадлежит АО «Казпочта». Заведено уголовное дело. Следствие должно установить, почему в вагоне находился газовый баллон, а также 11-летний ребёнок – сын сотрудника АО «Казпочта».



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Комментарии ( 1 )

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 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 15:43
Не надо лепить горбатого про человеческий фактор...причина одна-коррупция...называй вещи своими именами... beer2
 
 

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