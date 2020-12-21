Пострадавший 42-летний мужчина при пожаре в почтовом вагоне скончался

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Пострадавший 42-летний мужчина получил ожоги 80 процентов тела. Ранее сообщалось, что он не транспортабелен. Именно поэтому его не смогли доставить в Актау с помощью санитарной авиацией. Он был подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжелое.
- Мужчина умер 20 декабря в Бейнеуской центральной районной больнице, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
Еще один пациент 1989 года рождения с ожогами тела 40 процентов продолжает получать лечение в Мангистауской областной больнице. Его состояние остается тяжелым, подключен к аппарату ИВЛ.
- Что касается двоих пациентов, которые сначала были госпитализированы в хирургическое отделение Бейнеуской районной больницы и которых позже на авиационном транспорте доставили в травматологическое отделение областной больницы, то их состояние оценивается как стабильное. На этой неделе 23 или 24 декабря они будут выписаны. 11-летний мальчик, у которого площадь термического ожога составляет 50 процентов, уже вышел из ожогового шока. Наблюдается небольшое улучшение, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, ночью 14 декабря в почтовом вагоне поезда «Мангышлак-Актобе» произошёл пожар. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона. В вагоне находились пять человек, все они пострадали и были сразу госпитализированы в больницу села Бейнеу.
- Мужчина умер 20 декабря в Бейнеуской центральной районной больнице, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
Еще один пациент 1989 года рождения с ожогами тела 40 процентов продолжает получать лечение в Мангистауской областной больнице. Его состояние остается тяжелым, подключен к аппарату ИВЛ.
- Что касается двоих пациентов, которые сначала были госпитализированы в хирургическое отделение Бейнеуской районной больницы и которых позже на авиационном транспорте доставили в травматологическое отделение областной больницы, то их состояние оценивается как стабильное. На этой неделе 23 или 24 декабря они будут выписаны. 11-летний мальчик, у которого площадь термического ожога составляет 50 процентов, уже вышел из ожогового шока. Наблюдается небольшое улучшение, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, ночью 14 декабря в почтовом вагоне поезда «Мангышлак-Актобе» произошёл пожар. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона. В вагоне находились пять человек, все они пострадали и были сразу госпитализированы в больницу села Бейнеу.
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