Не пропустил пешехода: Полицейского оштрафовали в Актау

В Сети появилось видео, на кадрах которого женщина ругается с полицейским, за то что он не пропустил её на пешеходном переходе.В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области заявили, что инцидент произошёл 3 января в Мунайлинском районе.- Сотрудник полиции, находясь за рулём автомобиля ВАЗ-2114, не пропустил женщину на пешеходном переходе. По данному факту составлен административный протокол по части 1 статьи 600 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Была проведена служебная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.