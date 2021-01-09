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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:02

Просмотров: 4312

Три человека пострадали в ДТП: Момент аварии в Актау попал на видео

В Актау столкнулись два автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Авария произошла 8 января.

Между микрорайонами «Шыгыс-1» и «Шыгыс-2» столкнулись автомобили Audi B4 и Toyota 4Runner. Водитель первого автомобиля не уступил дорогу.

Момент столкновения автомобилей попал на видео.

- Пострадали три человека. Их доставили в Мангистаускую областную больницу. По факту ДТП составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - отметили в пресс-службе ведомства.




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Комментарии ( 6 )

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buten (Посетители) Сегодня, 15:57
Dushman,
Джип ехал по своей полосе, направления движения не менял, поэтому обгоном не считается, это называется опережение попутного транспорта в своей полосе. Тут водила Ауди не просчитал этот момент что со второй полосы может кто-то выскочить. В любом случае перед резким маневром надо притормозить и подумать, просчитать а безопасен ли данный маневр. А тут видно что ауди просто ломанулся за первой проехавшей машиной, он не успел до конца просчитать и выскочил. Всем пострадавшим скорейшего восстановления! Будьте осторожны, для человеческого тела не делают запчастей, мы не автомашины, нас не восстановить с последующей продажей.
 
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  • babe
 Dushman (Посетители) Сегодня, 14:58
как я вижу по видео, Джип ехал по второй полосе сзади водителя на регистраторе и решил совершить обгон справа, тот что решил проехать, не видел и не ожидал этого момента.
 
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Seawolf (Посетители) Сегодня, 14:44
Упаси бог от таких носорогов на встречке...
 
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  • мунайши73
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:05
у "армяна" тормоза не сработали...
 
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синдбад (Посетители) Сегодня, 11:29
После больницы ещё и головные боли обеспечены.
 
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  • Сергей Владимиров
 Имярек (Посетители) Сегодня, 11:07
Вот это ....... , и это ещё мягко сказано!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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