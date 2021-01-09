Три человека пострадали в ДТП: Момент аварии в Актау попал на видео





Авария произошла 8 января.Между микрорайонами «Шыгыс-1» и «Шыгыс-2» столкнулись автомобили Audi B4 и Toyota 4Runner. Водитель первого автомобиля не уступил дорогу.Момент столкновения автомобилей попал на видео.- Пострадали три человека. Их доставили в Мангистаускую областную больницу. По факту ДТП составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - отметили в пресс-службе ведомства.