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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:05

Просмотров: 336

В порту Курык скончалась гражданка Азербайджана

Очевидцы трагедии утверждают, что погибшей не оказали своевременную помощь. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе порта Курык.

Фото очевидцев
Смерть женщины наступила 20 января, примерно в 22:00.

Как говорят очевидцы трагедии, она собиралась в Баку, но внезапно ей стало плохо. По их словам, в порту не оказалось медицинских работников, которые могли бы оказать ей первую помощь.

В пресс-службе порта подтвердили факт трагедии, но опровергли информацию о неоказании медицинской помощи.

- Женщина почувствовала себя неудовлетворительно на парковке. На место вызвали нашего медицинского сотрудника, но она уже, к сожалению, скончалась. Ему оставалось констатировать смерть и вызвать Скорую помощь, - сообщили в пресс-службе порта Курык.


В пресс-службе порта проинформировали, что женщина являлась гражданкой Азербайджана, 1954 года рождения. У нее была онкология.



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Комментарии ( 1 )

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  • leo529
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  • babe
  • Земляк
  • tolk
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 16:27
Соболезнования родным и близким...в администрации расследование...и наказать виновных... stena... опять обгадились перед народом...
 
 

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