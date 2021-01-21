В порту Курык скончалась гражданка Азербайджана

- Женщина почувствовала себя неудовлетворительно на парковке. На место вызвали нашего медицинского сотрудника, но она уже, к сожалению, скончалась. Ему оставалось констатировать смерть и вызвать Скорую помощь, - сообщили в пресс-службе порта Курык.

Смерть женщины наступила 20 января, примерно в 22:00.Как говорят очевидцы трагедии, она собиралась в Баку, но внезапно ей стало плохо. По их словам, в порту не оказалось медицинских работников, которые могли бы оказать ей первую помощь.В пресс-службе порта подтвердили факт трагедии, но опровергли информацию о неоказании медицинской помощи.В пресс-службе порта проинформировали, что женщина являлась гражданкой Азербайджана, 1954 года рождения. У нее была онкология.