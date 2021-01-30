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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:48

Просмотров: 778

Яму с мертвыми собаками обнаружили недалеко от Актау

Стихийное захоронение животных эколог из Актау Кирилл Осин обнаружил в селе Акшукур. Об этом он написал у себя на странице в Instagram. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе акимата Тупкараганского района.

Иллюстративное фото с сайта mustoi.ru
Кирилл Осин, руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау», 29 января нашел захоронение бездомных собак в селе Акшукур.

Яму с мертвыми собаками обнаружили недалеко от Актау


Увиденным он поделился в социальных сетях.

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Эко-активист напомнил, что в 2011 году в СМИ заявляли о появлении в Актау первого в Казахстане крематория для животных.

- Десять лет назад крематорий поставили, затем планировали купить еще передвижной, а по факту ничего нет? Нет крематория и нет скотомогильника? Сколько таких импровизированных и стихийных захоронений в степи, вблизи населенных пунктов за это время?, - возмутился Кирилл Осин.

По его мнению, то, что он обнаружил, противозаконно как с точки зрения организации процесса утилизации трупов животных уполномоченным органом или организацией, так и с точки зрения обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Данный инцидент прокомментировали в пресс-службе акимата Тупкараганского района.

- Из размещенных фотографий видно, что место, где на открытом воздухе были свалены туши бродячих собак, находится на территории «Кошкар-Ата» в селе Акшукур. Это не соответствует требованиям. Туши собак будут сожжены и уничтожены, а виновные будут наказаны. Кроме того, сообщаем, что завершено строительство биотермального котла в районе сел Саин и Акшукур, куда планируется утилизировать туши бродячих собак. В дальнейшем территория (яма) между селом Акшукур и 43 километром будет полностью сдана в эксплуатацию, - пояснили в пресс-службе исполнительного органа района.

Кирилл Осин подчеркнул, что завершенное строительство скотомогильника в Тупкараганском районе разгрузит ситуацию с бродячими животными непосредственно там, но не решит проблемы в Актау.

- В 2020 году завершена проектно-сметная документация на строительство современного скотомогильника в городе, на территории промышленной зоны №7. Проект включает в себя три биотермические ямы или так называемые ямы Беккера, патологическую комнату для исследования и крематорий. До конца февраля ожидается получение государственной экспертизы. Встает лишь вопрос строительства. Очень важно, чтобы областные акимат и маслихат на ближайшем уточнении бюджета нашли средства для строительства скотомогильника в Актау уже в этом году, - заключил Кирилл Осин.



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Комментарии ( 4 )

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yuriy.v (Посетители) Сегодня, 15:27
babe, Да. Нищая. Знаете сказку "А король то голый"? Вот и страна "красивая вывеска есть, а за ней пусто. Все деньги на вывеску ушли".
 
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  • yuriy.v
 СаМ (Посетители) Сегодня, 14:56
Почему город не использует скотомогильник построенный за бюджетные деньги в районе уранового карьера местность Уйклы, рядом где сейчас размещен военный полигон-стрельбище. По проекту там должен быть крематорий. По всему этот объект давно уже сдан и принят в эксплуатацию.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 14:51
Какой ужас! Каменный век! Что у нас такая нищая страна , город, что мы не можем себе позволить стерилизовать, вакцинировать животных!? Позор Акиму города!!!
 
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  • Сергей Владимиров
 мирабелла (Посетители) Сегодня, 14:09
Бесконечные деньги для бесконечных несуществующих проектов. Конечно, стерилизация и вакцинация животных не входит в планы чиновников, поскольку существенно уменьшит финансовые потоки
 
 

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