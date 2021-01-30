Яму с мертвыми собаками обнаружили недалеко от Актау

Кирилл Осин, руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау», 29 января нашел захоронение бездомных собак в селе Акшукур.Увиденным он поделился в социальных сетях.Эко-активист напомнил, что в 2011 году в СМИ заявляли о появлении в Актау первого в Казахстане крематория для животных.- Десять лет назад крематорий поставили, затем планировали купить еще передвижной, а по факту ничего нет? Нет крематория и нет скотомогильника? Сколько таких импровизированных и стихийных захоронений в степи, вблизи населенных пунктов за это время?, - возмутился Кирилл Осин.По его мнению, то, что он обнаружил, противозаконно как с точки зрения организации процесса утилизации трупов животных уполномоченным органом или организацией, так и с точки зрения обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.Данный инцидент прокомментировали в пресс-службе акимата Тупкараганского района.- Из размещенных фотографий видно, что место, где на открытом воздухе были свалены туши бродячих собак, находится на территории «Кошкар-Ата» в селе Акшукур. Это не соответствует требованиям. Туши собак будут сожжены и уничтожены, а виновные будут наказаны. Кроме того, сообщаем, что завершено строительство биотермального котла в районе сел Саин и Акшукур, куда планируется утилизировать туши бродячих собак. В дальнейшем территория (яма) между селом Акшукур и 43 километром будет полностью сдана в эксплуатацию, - пояснили в пресс-службе исполнительного органа района.Кирилл Осин подчеркнул, что завершенное строительство скотомогильника в Тупкараганском районе разгрузит ситуацию с бродячими животными непосредственно там, но не решит проблемы в Актау.- В 2020 году завершена проектно-сметная документация на строительство современного скотомогильника в городе, на территории промышленной зоны №7. Проект включает в себя три биотермические ямы или так называемые ямы Беккера, патологическую комнату для исследования и крематорий. До конца февраля ожидается получение государственной экспертизы. Встает лишь вопрос строительства. Очень важно, чтобы областные акимат и маслихат на ближайшем уточнении бюджета нашли средства для строительства скотомогильника в Актау уже в этом году, - заключил Кирилл Осин.