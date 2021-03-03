Доведение до самоубийства на «Скальной тропе»: По факту гибели девушки полиция ведёт расследование

О пропаже девушки в полицию сообщила её мать 25 февраля.В ходе оперативно-розыскных мероприятий в тот же день сотрудники криминальной полиции обнаружили тело пропавшей девушки без признаков насильственной смерти около «Скальной тропы» в 4А микрорайоне.По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Доведение до самоубийства).Сообщение о поисках девушки 2002 года рождения «гуляло» в социальных сетях. Она ушла из дома в 11 микрорайоне вечером 23 февраля. На такси поехала на набережную. Связь с ней оборвалась. На набережной были найдены её вещи.