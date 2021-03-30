Авария произошла на трассе Актау - Жетыбай сегодня, 30 марта.Подробности происшествия пока выясняются. Очевидцы сообщают, что в ДТП есть пострадавшие.Редакция Lada.kz ожидает детальную информацию о событии от регионального департамента полиции. В пресс-службе Мангистауской областной больницы сообщили, что сведения о пострадавших предоставят завтра.