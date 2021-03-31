В аэропорту Актау произошла авария

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 30 марта, на территории международного аэропорта Актау.Водитель спецтехники с поднятой лестницей трапа столкнулся с гейтом, где осуществляется выход на посадку к самолёту.В аэропорту Актау сообщили, что по данному факту ведётся внутреннее расследование. Пострадавших нет.