Удушающий прием: В Актау мужчина совершил нападение на продавца магазина

В Сети появилось видео нападения на продавца продуктового магазина в 13 микрорайоне Актау.Камерам наружного видеонаблюдения удалось запечатлеть, как мужчина заходит в магазин, затем проходит за прилавок, хватает продавца за руку и совершает удушающий прием. Женщина потеряла сознание, после чего мужчина нанес ей удары ногой по голове.В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что нападение было совершено 22 апреля в 03:07 ночи. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам.- На пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что неустановленное лицо, применив насилие в отношении продавца магазина, совершило разбойное нападение, похитило денежные средства и сотовые телефоны. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания согласно статье 128 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан. Он дал признательные показания. Проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе ведомства.В полиции сообщили, что продавец, на которую было совершено нападение, осталась жива.