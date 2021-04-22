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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 14:28

Просмотров: 418

Удушающий прием: В Актау мужчина совершил нападение на продавца магазина

Мужчина применил к продавцу магазина удушающий прием, после чего совершил несколько ударов по голове потерпевшей. Подозреваемого задержали. Он дал признательные показания. Об этом сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Кадр с видеоролика
В Сети появилось видео нападения на продавца продуктового магазина в 13 микрорайоне Актау.

Камерам наружного видеонаблюдения удалось запечатлеть, как мужчина заходит в магазин, затем проходит за прилавок, хватает продавца за руку и совершает удушающий прием. Женщина потеряла сознание, после чего мужчина нанес ей удары ногой по голове.



В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что нападение было совершено 22 апреля в 03:07 ночи. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам.



- На пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что неустановленное лицо, применив насилие в отношении продавца магазина, совершило разбойное нападение, похитило денежные средства и сотовые телефоны. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания согласно статье 128 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан. Он дал признательные показания. Проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции сообщили, что продавец, на которую было совершено нападение, осталась жива.



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Комментарии ( 1 )

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  • Ирон
  • afgan
 Имярек (Посетители) Сегодня, 14:34
Еркек емес!!! Редиска!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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