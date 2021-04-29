Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины в Актау

Иллюстративное фото из открытых источников
Сотрудники криминальной полиции Тупкараганского района задержали подозреваемого в убийстве женщины в 5 микрорайоне Актау.
Ранее полиция обнаружила, что с карты Kaspi Gold погибшей пропали три миллиона тенге.
- Подозреваемый находился в селе Таушык Тупкараганского района. Когда его нашли, он дал признательные показания. При обыске полицейские изъяли у него денежные средства в размере 2 миллионов 500 тысяч тенге, - добавили в пресс-службе полиции.
В данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания управления полиции города Актау.
Напомним, труп женщины обнаружили 26 апреля в квартире одного из жилых домов 5 микрорайона Актау.
Ранее полиция обнаружила, что с карты Kaspi Gold погибшей пропали три миллиона тенге.
- Подозреваемый находился в селе Таушык Тупкараганского района. Когда его нашли, он дал признательные показания. При обыске полицейские изъяли у него денежные средства в размере 2 миллионов 500 тысяч тенге, - добавили в пресс-службе полиции.
В данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания управления полиции города Актау.
Напомним, труп женщины обнаружили 26 апреля в квартире одного из жилых домов 5 микрорайона Актау.
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