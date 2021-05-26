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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:00

Просмотров: 1429

Чиновники пообещали реконструировать жилой дом с обрушевшейся облицовкой в Актау

В связи с повторным обрушением отделки фасада жилого дома №169 в 30 микрорайоне под председательством заместителя акима Актау Серика Гусмана прошло совместное заседание комиссии с соответствующими специалистами и жителями.

Фото предоставлено пресс-службой городского акимата
Обрушение наружной облицовки, как отметил Серик Гусман, признано чрезвычайной ситуацией техногенного характера.

Чиновник поручил соответствующим отделам разработать проектно-сметную документацию и с сегодняшнего дня, 26 мая, начать работы по реконструкции жилого дома.

Данной работой занимается ТОО «Ондасын Строй». Средства будут предусмотрены из бюджета городского акимата.

Кроме того, было озвучено предложение о продлении гарантийного срока компаний-подрядчиков, ответственных за строительство новых жилых домов в городе. Отделу строительства по данному вопросу поручено вынести решение.

Напомним, обрушение обшивки одной из стен жилого дома №169 в 30 микрорайоне произошло в ночь на 23 мая.

Вчера, 25 мая, произошло повторное обрушение отделки фасада дома.




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Комментарии ( 4 )

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  • ЁмоЁ
  • Альфарий
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 16:12
Интересно С. Гусман имеет в виду ветер в Мангистауской области, как чрезвычайную ситуацию техногенного характера? И почему деньги выделяются из городского бюджета а не со счетов виноватых в этом нарушении лиц? Надо бы антикоррупционщикам и прокуратуре взять под контроль это дело
 
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  • TU-154
  • Альфарий
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 15:24
...Обрушение наружной облицовки, как отметил Серик Гусман, признано чрезвычайной ситуацией техногенного характера...а ведь только вчера наши горе-чинуши лепетали, что это проказник у-у "противный" ветер...а теперь во как???оказывается обрушение теперь носит техногенный характер...Аллё Гусман bazar какая такая интересно техногенная ситуация, а???..но ведь не было же никаких сдвижения плит земной коры с сопровождением землетрясений и никаких хулиганов типа-Я ТВОЙ ДОМ ШАТАЛ.. :crazy....Ну прямо очередной цирк честное слово с наших фантазеров и клоунов из ранга чиновников.. bravo
 
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  • TU-154
 diger (Посетители) Сегодня, 15:20
kotkaz,По рукам хлопнули, после подписи о приёмке,на этом гарантия закончилась, и пошли обмывать в кабак.
 
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  • TU-154
 kotkaz (Посетители) Сегодня, 14:44
а сейчас какой срок гарантии действует??
 
 

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