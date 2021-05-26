Чиновники пообещали реконструировать жилой дом с обрушевшейся облицовкой в Актау

Фото предоставлено пресс-службой городского акимата
Обрушение наружной облицовки, как отметил Серик Гусман, признано чрезвычайной ситуацией техногенного характера.
Чиновник поручил соответствующим отделам разработать проектно-сметную документацию и с сегодняшнего дня, 26 мая, начать работы по реконструкции жилого дома.
Данной работой занимается ТОО «Ондасын Строй». Средства будут предусмотрены из бюджета городского акимата.
Кроме того, было озвучено предложение о продлении гарантийного срока компаний-подрядчиков, ответственных за строительство новых жилых домов в городе. Отделу строительства по данному вопросу поручено вынести решение.
Напомним, обрушение обшивки одной из стен жилого дома №169 в 30 микрорайоне произошло в ночь на 23 мая.
Вчера, 25 мая, произошло повторное обрушение отделки фасада дома.
Чиновник поручил соответствующим отделам разработать проектно-сметную документацию и с сегодняшнего дня, 26 мая, начать работы по реконструкции жилого дома.
Данной работой занимается ТОО «Ондасын Строй». Средства будут предусмотрены из бюджета городского акимата.
Кроме того, было озвучено предложение о продлении гарантийного срока компаний-подрядчиков, ответственных за строительство новых жилых домов в городе. Отделу строительства по данному вопросу поручено вынести решение.
Напомним, обрушение обшивки одной из стен жилого дома №169 в 30 микрорайоне произошло в ночь на 23 мая.
Вчера, 25 мая, произошло повторное обрушение отделки фасада дома.