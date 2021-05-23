Обшивка многоэтажки обрушилась в Актау: Повреждён газопровод

- Если бы это произошло днём, наверняка бы не обошлось без пострадавших. Этот дом с февраля этого года перешёл под руководство объединения собственников имущества (ОСИ) и мы не можем найти ответственного человека. Начальство и работники ОСИ обещают, но не выполняют свои обязательства. Вместо питьевой воды подают техническую, отсутствует технический персонал, - заявляет жительница дома Сауле.

Обрушение обшивки одной из стен жилого дома №169 в 30 микрорайоне в 03:30 утра произошло 23 мая.В свою очередь, в акимате сообщили, что обрушение произошло из-за сильного ветра. В результате этого был повреждён газопровод. Обошлось без пострадавших.В настоящее время на месте происшествия работают заместитель акима города Серик Гусман, соответствующие ответственные отделы акимата и управления по чрезвычайным ситуациям, а также совместная группа объединения собственников имущества (ОСИ).В целях предотвращения угрозы работники АО «КазТрансГазАймак» временно приостановили подачу газа.После прояснения ситуации трубы проверят и вновь подадут газ.Обломки стены специальной техникой убирают работники ГКП «Акбота».Во второй половине дня специалисты проведут демонтаж отслоившихся частей. Будет составлено заявление по обнаруженным дефектам.Работы по полной реконструкции жилья будут находиться на контроле акимата города.