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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:12

Просмотров: 1849

Обшивка многоэтажки обрушилась в Актау: Повреждён газопровод

Причину обрушения отделки фасада дома озвучили в пресс-службе городского акимата.

фото предоставили в городском акимате
Обрушение обшивки одной из стен жилого дома №169 в 30 микрорайоне в 03:30 утра произошло 23 мая.

- Если бы это произошло днём, наверняка бы не обошлось без пострадавших. Этот дом с февраля этого года перешёл под руководство объединения собственников имущества (ОСИ) и мы не можем найти ответственного человека. Начальство и работники ОСИ обещают, но не выполняют свои обязательства. Вместо питьевой воды подают техническую, отсутствует технический персонал, - заявляет жительница дома Сауле.


В свою очередь, в акимате сообщили, что обрушение произошло из-за сильного ветра. В результате этого был повреждён газопровод. Обошлось без пострадавших.

В настоящее время на месте происшествия работают заместитель акима города Серик Гусман, соответствующие ответственные отделы акимата и управления по чрезвычайным ситуациям, а также совместная группа объединения собственников имущества (ОСИ).

В целях предотвращения угрозы работники АО «КазТрансГазАймак» временно приостановили подачу газа.

После прояснения ситуации трубы проверят и вновь подадут газ.

Обломки стены специальной техникой убирают работники ГКП «Акбота».

Во второй половине дня специалисты проведут демонтаж отслоившихся частей. Будет составлено заявление по обнаруженным дефектам.
Работы по полной реконструкции жилья будут находиться на контроле акимата города.

Обшивка многоэтажки обрушилась в Актау: Повреждён газопровод






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Комментарии ( 9 )

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  • rastolkuy
 diger (Посетители) Сегодня, 14:17
Мы его слепили, из того что было... Представляете насколько качественно сейчас делают дома? Бутафория получается...
 
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tim77712 (Посетители) Сегодня, 14:13
Исатай,
Пеноплекс относится больше к гидроизоляций (резина вспученая) и устилают им пол а стены утеплять им не стоит так как он не паропроницаемый а соответственно стены под ним будут влажные и возможно заплеснеют. А пенопласт горючь только от внешенего фактора а сам посебе он самозатухает и разрешён для внешнего утепления жилых строений и категорический запрещен только для внутренней отделки так как в тепле испускает газ стерол что вызывает онкологию! А здесь видно что очень сильно сэкономили закрепив пенопласт только на монтажные зонтики без специального цементного клея предназначенного для полистерола а стоит он очень дорого! Я месяц изучал тему облицовки прежде чем утеплять свой коттедж и самое оптимальное и правильное это пенопласт.
 
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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 14:10
Расшатался домишко,вот и облетела штукатурка,это нормально.

i
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 13:46
сообщили, что обрушение произошло из-за сильного ветра.

 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 13:41
"В свою очередь, в акимате сообщили, что обрушение произошло из-за сильного ветра."

Ветер тут не причём. Отсутствие мозгов, и кривые руки, вот причина обрушения! Главное чтобы в скором времени дома падать от ветра не начали.
 
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 13:35
"в акимате сообщили, что обрушение произошло из-за сильного ветра". То есть причина ветер. В Актау ветер дует почти постоянно, притом очень часто сильный. Акимат, смешно читать ваш ответ
 
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 Исатай (Посетители) Сегодня, 13:27
Обшит пенопластом. Насколько я знаю, пенопластом обшивать нельзя. Он во-первых горючий материал, во-вторых не обладает нужной прочностью/твердостью. Для таких целей используется Пеноплекс.
Но ведь технадзор подписал, авторский надзор подписал
 
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 kz1990 (Посетители) Сегодня, 13:24
У нас же строить дома не умеют, на всём экономят(лишь бы положить себе в карман бабосики). stena
 
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 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 13:21
Первая ласточка полетела.
 
 

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