«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 10 Июня
+26...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.53 KZT
  • €1 = 520.09 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:31

Просмотров: 2272

Перекрывшего дорогу для участников «Ралли Казахстан-2021» жителя Актау оштрафовали

Автотранспорт водворён на штрафную стоянку. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Кадр видео
В полиции региона сообщили, что гражданин был возмущён тем, что ралли проходит недалеко от его дома. Ему нечем дышать, и от пыли невозможно открыть окна. Из-за того, что поднялся плотный столб пыли, мужчина не мог найти своё стадо баранов, поэтому перекрыл дорогу во избежание столкновения участников ралли с животными.

- В отношении данного гражданина был составлен административный протокол по части 3 статьи 612, части 2 статьи 593, части 1 статьи 595 и части 1 статьи 667 КоАП РК. Автотранспорт водворён на штрафную стоянку, - сообщили в пресс-службе полиции региона.

Статья 612 Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления
Часть 3. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, - влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на десять суток.

Статья 593 Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения
Часть 2. Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами -влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Статья 595 Нарушение правил маневрирования
Часть 1. Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Статья 667 Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя
Часть 1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности - влекут предупреждение или штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток.

Напомним, в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, что мужчина на автомобиле «Нива» перекрыл дорогу для участников «Ралли Казахстан-2021».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Suvorov30
 Max83 (Посетители) Сегодня, 18:38
Ох уж эти ралли... у них нора рядом с моим домом в 4 мкр. Так они всю ночь газуют своими громадными моторами так, что окна звенят. Выезжают на дорогу и по газам, в 3 часа ночи! Я на 8 живу и уши закладывает, а каково нижним этажам? При этом стоит автомобиль ГАИ, почему они не пресекают правонарушение? Это же явно нарушение общественного спокойствия. Если бы я снял с мотоцикла Урал глушитель и давай газовать среди ночи перед сотрудниками меня бы привлекли. А они чем лучше? Закон на всех один, надо газовать ночью - делайте это в степи, мало мест что ли? Нет, надо около ривьеры всю ночь тарахтеть.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:12
Перекрывшего дорогу для участников «Ралли Казахстан-2021» жителя Актау оштрафовали

Аааа-ха-ха! Всё-таки наказали! Но мы бы об этом узнали ещё из первой новости,которая вышла на 3 часа раньше.Видать,тогда разбежались полюбовно.Значит состряпали административные статьи только сейчас.Похоже,пресс-служба ралли стуканула чабана высокому начальству из жолпола и те приказали наказать его. lol lol lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Феникс (Посетители) Сегодня, 18:01
В полиции региона сообщили, что гражданин был возмущён тем, что ралли проходит недалеко от его дома. Ему нечем дышать, и от пыли невозможно открыть окна.

Он просто перекрыл дорогу, озвучил причину. Возможно это было и в бунтарском духе, но после разговора с сотрудниками полиции отъехал и освободил дорогу. Ну провели разъяснительную беседу в строгом формате и будет, ведь согласитесь принесены неудобства, один только рёв машин и столб пыли, да ещё и за стадо распереживался. Не известно, как бы каждый из нас взвизгнул, в данной ситуации.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:49
Прям сюжет для скетча "Who let's the rams out" или "Б..рат или б..ран"...

- нельзя, нельзя, бараны на трассе...
- видим, уже видим... ...кто нибудь загоните его в стойло...

Суровый чувак, решил "погонять" на международных гонках, но его не поняли...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Феникс
 sergbodr (Посетители) Сегодня, 17:48
А что представителей власти не оштрафовали??? Никакой подготовки не велось, с населением никто не общался, никак не предупреждали, всё на самотёк! Правильно он возмущался, кому это понравится!? Вечно у нас через одно место!

 
 Не поддерживаю Поддерживаю
afgan (Посетители) Сегодня, 17:06
Erlan84,
С чего такие рассуждения?

Статья 612 - тут он без прав, т.к. лишенный уже ранее
Статья 593 - ремень
Статья 595 - только если эту статью натянули.
Статья 667 - неповиновение
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • afgan
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:59
чет влепили ему статьи которые вытянули за уши!! м-да!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика