Перекрывшего дорогу для участников «Ралли Казахстан-2021» жителя Актау оштрафовали

Кадр видео
В полиции региона сообщили, что гражданин был возмущён тем, что ралли проходит недалеко от его дома. Ему нечем дышать, и от пыли невозможно открыть окна. Из-за того, что поднялся плотный столб пыли, мужчина не мог найти своё стадо баранов, поэтому перекрыл дорогу во избежание столкновения участников ралли с животными.
- В отношении данного гражданина был составлен административный протокол по части 3 статьи 612, части 2 статьи 593, части 1 статьи 595 и части 1 статьи 667 КоАП РК. Автотранспорт водворён на штрафную стоянку, - сообщили в пресс-службе полиции региона.
Статья 612 Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления
Часть 3. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, - влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на десять суток.
Статья 593 Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения
Часть 2. Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами -влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
Статья 595 Нарушение правил маневрирования
Часть 1. Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
Статья 667 Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя
Часть 1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности - влекут предупреждение или штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток.
Напомним, в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, что мужчина на автомобиле «Нива» перекрыл дорогу для участников «Ралли Казахстан-2021».
- В отношении данного гражданина был составлен административный протокол по части 3 статьи 612, части 2 статьи 593, части 1 статьи 595 и части 1 статьи 667 КоАП РК. Автотранспорт водворён на штрафную стоянку, - сообщили в пресс-службе полиции региона.
Статья 612 Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления
Часть 3. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, - влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на десять суток.
Статья 593 Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения
Часть 2. Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами -влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
Статья 595 Нарушение правил маневрирования
Часть 1. Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
Статья 667 Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя
Часть 1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности - влекут предупреждение или штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток.
Напомним, в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, что мужчина на автомобиле «Нива» перекрыл дорогу для участников «Ралли Казахстан-2021».