Бараны на трассе: В Сети появилось видео инцидента на «Ралли Казахстан-2021»

В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, что мужчина на автомобиле «Нива» перекрыл дорогу для участников «Ралли Казахстан-2021».В пресс-службе ралли рассказали, что инцидент произошёл сегодня.- Этот парень очень переживает за безопасность своих баранов и пытался препятствовать старту автомобилей. Во избежание таких ситуаций безопасность «Ралли Казахстан» обеспечивают правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе ралли.