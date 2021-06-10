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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:38

Просмотров: 1291

Бараны на трассе: В Сети появилось видео инцидента на «Ралли Казахстан-2021»

На кадрах видео видно, как житель области перекрыл дорогу на своём автомобиле для участников «Ралли Казахстан-2021». Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ралли.

Кадр видео
В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, что мужчина на автомобиле «Нива» перекрыл дорогу для участников «Ралли Казахстан-2021».



В пресс-службе ралли рассказали, что инцидент произошёл сегодня.

- Этот парень очень переживает за безопасность своих баранов и пытался препятствовать старту автомобилей. Во избежание таких ситуаций безопасность «Ралли Казахстан» обеспечивают правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе ралли.



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Комментарии ( 4 )

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Dushman (Посетители) Сегодня, 14:21
этого человека тоже можно понять, но никак не называть его бараном.
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:17
А почему его не оформили за не пристёгнутый ремень? draznilka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Кинст
 afgan (Посетители) Сегодня, 14:01
Кинст,
да - именно так......
 
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  • afgan
  • ирина ирина
 Кинст (Посетители) Сегодня, 13:48
Вот теперь вопрос - бараном по видео считать, как понимаю, не животных?
 
 

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