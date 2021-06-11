Автомобиль сгорел в Мунайлинском районе

Горение автомобиля произошло сегодня, 11 июня, в Мунайлинском районе.- Сотрудники службы пожаротушения прибыли на вызов в 15:39. В гаражном боксе произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2114. На безопасное расстояние было перенесено четыре кислородных баллона и один баллон с пропаном. В 16:33 горение ликвидировано. Площадь пожара составила 60 квадратных метров, - сообщил Назарали Селимов, начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС по Мангистауской области.