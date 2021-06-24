Две версии предварительной гибели ребенка в 5 микрорайоне Актау озвучили в акимате

На месте происшествия
Серик Гусман отметил, что точная причина гибели подроста в 5 микрорайоне еще не установлена. Поэтому чиновник попросил не торопиться с выводом о том, что это мог быть электрический ток.
- На сегодняшний день проводятся следственные мероприятия. По результатам получения судмедэкспертизы будет определена точная причина смерти. Возможно, ребёнок получил смертельную травму, когда упал с забора. Там высота 2,5 метра. И имеются на теле ребенка повреждения черепа. Возможно, ребенок умер от удара. По информации родителей, он пытался вскарабкаться на забор и было падение. Сейчас рано что-то говорить. Кто понесет ответственность за смерть ребенка, будет установлено по итогам расследования, - сказал Серик Гусман.
Также заместитель акима Актау сообщил, что с 15 июня обслуживанием столбов уличного освещения занимается ТОО «Актау Сервис Курылыс», которая выиграла конкурс. Директором компании является Абдигалиев Есенжол Куандыкович.
- На сегодняшний день внутреннее расследование по линии ЖКХ начато. По работе электроснабжения, проводов и так далее, в том числе, этого столба. Сегодня было проведено оперативное совещание и даны соответствующие указания всем сервисным компаниям и КСК проверить внутренние домовые сети, уличное освещение, состояние электрооборудования полностью проверить во всех микрорайонах города. Плановая работа определенная проводится, но по городу имеется 12 255 столбов, в том числе светильников - 8122, светодиодных светильников - 5183, количество кабелей - 409 километров, воздушных линий - 68 километров, трансформаторов - 198, все это оборудование нужно обслуживать. Отдельно ГорОНО мы поручили проверить внутришкольные линии полностью, а подрядчику все городские сети, - отметил он.
По словам Серика Гусмана, если будет установлено, что причиной гибели подростка является удар электрическим током, то ответственность за это понесут соответствующие органы.
- Мы будем проводить расследование. Это халатность бывших работников, которые обслуживали, или же действующих. По идее, когда компания подписывает договор - с того момента компания принимает обязательства. В договоре все это прописано, - сказал Серик Гусман.
Столб, у которого погиб мальчик, по словам исполняющего обязанности ГКП «АУЭС», до вчерашнего дня (23 июня) был в исправном состоянии.
- Этот столб до вчерашнего дня горел нормально. Вчера, значит, он повредился, например. Сейчас наша лаборатория там работает, они повреждения кабеля там нашли, значит, повредился кабель вчера, - сказал и.о. ГКП «АУЭС» Адильбек Махамбетов.
Напомним, ЧП произошло вчера, 23 июня, около 22:00 часов, между рынком «Волна» и школой-лицеем №7.
- На сегодняшний день проводятся следственные мероприятия. По результатам получения судмедэкспертизы будет определена точная причина смерти. Возможно, ребёнок получил смертельную травму, когда упал с забора. Там высота 2,5 метра. И имеются на теле ребенка повреждения черепа. Возможно, ребенок умер от удара. По информации родителей, он пытался вскарабкаться на забор и было падение. Сейчас рано что-то говорить. Кто понесет ответственность за смерть ребенка, будет установлено по итогам расследования, - сказал Серик Гусман.
Также заместитель акима Актау сообщил, что с 15 июня обслуживанием столбов уличного освещения занимается ТОО «Актау Сервис Курылыс», которая выиграла конкурс. Директором компании является Абдигалиев Есенжол Куандыкович.
- На сегодняшний день внутреннее расследование по линии ЖКХ начато. По работе электроснабжения, проводов и так далее, в том числе, этого столба. Сегодня было проведено оперативное совещание и даны соответствующие указания всем сервисным компаниям и КСК проверить внутренние домовые сети, уличное освещение, состояние электрооборудования полностью проверить во всех микрорайонах города. Плановая работа определенная проводится, но по городу имеется 12 255 столбов, в том числе светильников - 8122, светодиодных светильников - 5183, количество кабелей - 409 километров, воздушных линий - 68 километров, трансформаторов - 198, все это оборудование нужно обслуживать. Отдельно ГорОНО мы поручили проверить внутришкольные линии полностью, а подрядчику все городские сети, - отметил он.
По словам Серика Гусмана, если будет установлено, что причиной гибели подростка является удар электрическим током, то ответственность за это понесут соответствующие органы.
- Мы будем проводить расследование. Это халатность бывших работников, которые обслуживали, или же действующих. По идее, когда компания подписывает договор - с того момента компания принимает обязательства. В договоре все это прописано, - сказал Серик Гусман.
Столб, у которого погиб мальчик, по словам исполняющего обязанности ГКП «АУЭС», до вчерашнего дня (23 июня) был в исправном состоянии.
- Этот столб до вчерашнего дня горел нормально. Вчера, значит, он повредился, например. Сейчас наша лаборатория там работает, они повреждения кабеля там нашли, значит, повредился кабель вчера, - сказал и.о. ГКП «АУЭС» Адильбек Махамбетов.
Напомним, ЧП произошло вчера, 23 июня, около 22:00 часов, между рынком «Волна» и школой-лицеем №7.