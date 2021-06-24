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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:33

Просмотров: 3763

Две версии предварительной гибели ребенка в 5 микрорайоне Актау озвучили в акимате

По факту гибели 14-летнего подростка в 5 микрорайоне Актау проводятся следственные мероприятия. На сегодняшний день эксперты выдвигают две версии трагедии, одна из которых - падение с забора, а вторая - от удара током. Об этом сообщил Серик Гусман, заместитель акима Актау.

На месте происшествия
Серик Гусман отметил, что точная причина гибели подроста в 5 микрорайоне еще не установлена. Поэтому чиновник попросил не торопиться с выводом о том, что это мог быть электрический ток.

- На сегодняшний день проводятся следственные мероприятия. По результатам получения судмедэкспертизы будет определена точная причина смерти. Возможно, ребёнок получил смертельную травму, когда упал с забора. Там высота 2,5 метра. И имеются на теле ребенка повреждения черепа. Возможно, ребенок умер от удара. По информации родителей, он пытался вскарабкаться на забор и было падение. Сейчас рано что-то говорить. Кто понесет ответственность за смерть ребенка, будет установлено по итогам расследования, - сказал Серик Гусман.

Также заместитель акима Актау сообщил, что с 15 июня обслуживанием столбов уличного освещения занимается ТОО «Актау Сервис Курылыс», которая выиграла конкурс. Директором компании является Абдигалиев Есенжол Куандыкович.

- На сегодняшний день внутреннее расследование по линии ЖКХ начато. По работе электроснабжения, проводов и так далее, в том числе, этого столба. Сегодня было проведено оперативное совещание и даны соответствующие указания всем сервисным компаниям и КСК проверить внутренние домовые сети, уличное освещение, состояние электрооборудования полностью проверить во всех микрорайонах города. Плановая работа определенная проводится, но по городу имеется 12 255 столбов, в том числе светильников - 8122, светодиодных светильников - 5183, количество кабелей - 409 километров, воздушных линий - 68 километров, трансформаторов - 198, все это оборудование нужно обслуживать. Отдельно ГорОНО мы поручили проверить внутришкольные линии полностью, а подрядчику все городские сети, - отметил он.

По словам Серика Гусмана, если будет установлено, что причиной гибели подростка является удар электрическим током, то ответственность за это понесут соответствующие органы.

- Мы будем проводить расследование. Это халатность бывших работников, которые обслуживали, или же действующих. По идее, когда компания подписывает договор - с того момента компания принимает обязательства. В договоре все это прописано, - сказал Серик Гусман.

Столб, у которого погиб мальчик, по словам исполняющего обязанности ГКП «АУЭС», до вчерашнего дня (23 июня) был в исправном состоянии.

- Этот столб до вчерашнего дня горел нормально. Вчера, значит, он повредился, например. Сейчас наша лаборатория там работает, они повреждения кабеля там нашли, значит, повредился кабель вчера, - сказал и.о. ГКП «АУЭС» Адильбек Махамбетов.

Напомним, ЧП произошло вчера, 23 июня, около 22:00 часов, между рынком «Волна» и школой-лицеем №7.



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Комментарии ( 7 )

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  • Fargo
 Playhrun (Посетители) Сегодня, 17:33
Имярек, дело в том что он мог к примеру залезть на забор почти и ногой попытаться себе помочь уперевшись в столб, после чего его ударило эл.током а смерть произошла в результате падения. Я там не был и не видел место трагедии, но просто как одна из возможных версий.
 
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  • Око
  • Expert
 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:38
На сегодняшний день эксперты выдвигают две версии трагедии, одна из которых - падение с забора, а вторая - от удара током...

Я не разу не судмедэксперт, но по моему от падения с высоты, и от поражения эл.током травмы разные бывают... Или я ошибаюсь

Мои ИСКРЕННИЕ соболезнования родным и близким

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Toryn
 Ermyndo (Посетители) Сегодня, 16:29
Естественно упал после того как ударило током. Замкнул цепочку державшись за столб и за забор одновременно. По любому косяк за теми, кто обязан вовремя мониторить, находить и исправлять все, что связано с освещением.

АХТУНГ!
 
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p4elkaMay (Посетители) Сегодня, 16:11
Не уверена на счет повреждений столба. Я в окно вчера все наблюдала и столб как горел себе так и горел. Одиноко освещал всю трагедию вчерашнюю.
 
-1
  • Fargo
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  • Expert
 Maximus (Посетители) Сегодня, 15:58
Там очень много камер видеонаблюдения. Можно попробовать посмотреть их. Видно будет. Залез и упал с забора, или залезая ухватился за столб освещения и ударило током и только потом упал.
 
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  • 618965450
  • Ирон
  • Maximus
  • Око
  • Expert
  • montgomery
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 14:53
Обнесли всё и вся высоченными заборами, это тоже я считаю одна из причин трагедии. Калитки в школе на замке, не раз видел как пацаны через забор в 7 школе лазят , чтобы на школьной площадке в мяч поиграть.
Соболезнования родным!
 
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  • Empro
 bekenova (Посетители) Сегодня, 14:41
Это фото того столба? Жаль, совсем мальчик, соболезнования родителям...
 
 

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