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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 22:49

Просмотров: 4882

Ребёнок погиб от удара током, взявшись за фонарный столб в Актау

ЧП произошло сегодня, 23 июня, в 5 микрорайоне Актау. От удара током скончался восьмилетний ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

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Трагический случай произошёл 23 июня около 22:00 часов между рынком «Волна» и школой-лицеем №7.

- У забора учебного заведения установлен фонарный столб. Как сообщили очевидцы, ребёнок схватился за него, вследствие чего его ударило током. Для выяснения точных причин на месте работает следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.



Редакция просит жителей города выкладывать в комментариях фото и адреса мест, где они наблюдали любые неисправности или нарушения в содержании объектов с электрическим обеспечением.



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Комментарии ( 5 )

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Doha_Aktau (Посетители) Сегодня, 03:31
Мальчику не 8 а 14 лет это во первых, а во вторых виноваты его друзья которые играли с ним в догонялки. И если вы хотите узнать откуда я знаю сколько ему лет, он мой сосед.
 
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  • mika2030
  • GuF
  • Maximus
  • GOAT
  • DAD
 618965450 (Посетители) Сегодня, 00:28
как же жаль ребеночка... из-за такой тупой халатности умер ребенок! вы там со своими прибыльными вакцинами совсем уже забыли следить за правилами безопасности? у вас походу у всех глаза сейчас только на статистику о вакцинации???!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • diger
  • Василий Кравчук
 tolk (Посетители) Сегодня, 00:14
Вся набережная в проводах! 14мкр между набережной и дорогой прожектора с разноцветным светом все на скрутках.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • diger
  • Василий Кравчук
 alixah (Посетители) Сегодня, 00:02
Недавно установленные на столбах для оповещения населения-колокола, питающие провода проведены снаружи столбов, обмотаны скотчем, ооочень опасно, ведь любой ребенок может за неё схватиться и дергать, почему её не провели внутри столба, удивительно.
 
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  • Neo_85
  • alixah
  • 2garin
  • 618965450
  • Банкир
  • tolk
  • diger
  • Василий Кравчук
  • GOAT
 GuF (Посетители) Вчера, 23:19
ну вот и приплыли ,скоооолько лееет провода вееезде торчат наружу ,очередное доказательство безолабоности и пофигизма властей,а сейчас забегают и как в попу ужаленные найдут козла отпущения в виде какого нить беззащитного эллектрика.Безумно жаль, что произошло это с ребенком, родителям сил.
 
 

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