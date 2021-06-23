Ребёнок погиб от удара током, взявшись за фонарный столб в Актау

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Трагический случай произошёл 23 июня около 22:00 часов между рынком «Волна» и школой-лицеем №7.



- У забора учебного заведения установлен фонарный столб. Как сообщили очевидцы, ребёнок схватился за него, вследствие чего его ударило током. Для выяснения точных причин на месте работает следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.







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