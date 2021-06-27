Мужчина до смерти забил любовника жены в Актау

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По материалам дела, ревнивый муж вечером накануне празднования нового 2021 года пришёл в квартиру сожителя своей жены.



Он, повалив его, стал избивать руками и ногами по лицу и телу. Потом схватил вентилятор и бил, пока тот не скончался.



После он украл у потерпевшего мобильный телефон Nokia, стоимость которого составляет 20 000 тенге, и скрылся с места происшествия.



Приговором суда его признали виновным по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство) и части 1 статьи 188 УК РК (Кража). Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.



Приговор суда вступил в законную силу.