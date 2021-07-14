Житель Актау укусил полицейского и порвал его погоны

- Уважаемые граждане! Хотим предупредить вас об ответственности за противоправные деяния в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Ответственность за оскорбление представителя власти и применение насилия в отношении представителя власти предусматривается статьями 378 и 380 УК РК, - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл 8 июля. Вечером в 17:30 в дежурную часть полиции Актау поступило заявление от местной жительницы в отношении бывшего мужа.Когда мужчину доставили в участковый опорный пункт, он сначала укусил руку одного из полицейских, порвал его погоны и нанёс телесные повреждения.По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 380 УК РК.