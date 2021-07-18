В Актау пропала девушка

Девушка была одета как на фото

По словам матери пропавшей девушки Манзуры Темировой, она с 21-летней дочерью Сабиной приехала в Актау 15 июля из Узбекистана на ПМЖ.В эту субботу, 17 июля, примерно в 18:30 Сабина вышла из дома и не вернулась.В ночь на 18 июля в 03:00 мать пропавшей девушки обратилась в полицию. Утром 18 июля в 11:00 она написала заявление.Девушка была одета в чёрную блузку, юбку с узорами, туфли. При себе у неё была розовая сумочка. На левой руке цепочка. Сотовый телефон она не брала с собой.Телефон матери: