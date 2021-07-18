В Актау пропала девушка

Девушка была одета как на фото
По словам матери пропавшей девушки Манзуры Темировой, она с 21-летней дочерью Сабиной приехала в Актау 15 июля из Узбекистана на ПМЖ.
В эту субботу, 17 июля, примерно в 18:30 Сабина вышла из дома и не вернулась.
В ночь на 18 июля в 03:00 мать пропавшей девушки обратилась в полицию. Утром 18 июля в 11:00 она написала заявление.
Девушка была одета в чёрную блузку, юбку с узорами, туфли. При себе у неё была розовая сумочка. На левой руке цепочка. Сотовый телефон она не брала с собой.
Телефон матери: 8 (778) 314-23-47 (Манзура).
В эту субботу, 17 июля, примерно в 18:30 Сабина вышла из дома и не вернулась.
В ночь на 18 июля в 03:00 мать пропавшей девушки обратилась в полицию. Утром 18 июля в 11:00 она написала заявление.
Девушка была одета в чёрную блузку, юбку с узорами, туфли. При себе у неё была розовая сумочка. На левой руке цепочка. Сотовый телефон она не брала с собой.
Телефон матери: 8 (778) 314-23-47 (Манзура).
Девушка была одета как на фото
Оставьте свой комментарий первым.