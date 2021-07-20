В 7 микрорайоне Актау в результате ДТП перевернулся внедорожник: есть пострадавшие

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в 7 микрорайоне Актау 20 июля примерно в 23:30.



На дороге столкнулись внедорожник марки Toyota и LADA Largus. В результате столкновения внедорожник перевернулся. Есть пострадавшие, которым потребовалась помощь врачей.



На месте ДТП работают сотрудники полиции, а также медики «Скорой помощи».







