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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:01

Просмотров: 1371

В Актау родители восьмимесячного ребенка обвиняют медсестёр детской областной больницы в халатности

По словам матери ребенка, медсёстры детской областной больницы в 26 микрорайоне халатно сделали перевязку, после чего рука малыша посинела.

Фото из архива
По словам женщины, она с восьмимесячным сыном 3 августа, примерно в 14:00, пришла в больницу на повторную перевязку руки ребёнка после полученного ранее ожога.

- Две медсестры обработали и перевязали левую руку моему сыну. В процедурный кабинет меня не впустили. После перевязки мы уехали домой. Когда вышли из больницы, повязка на руке сына была чуть-чуть в крови. Я подумала, что из-за обработки кровило. Перед сном решила обработать и перевязать руку сына. Но мне с трудом удалось снять повязку. Рука была вся в крови и посинела. Я очень испугалась, была в шоке. Медсёстры больницы так перевязали, что рука у сына опухла и кровоточила, - рассказала мама малыша.

Со слов молодой мамы, утром следующего дня она обратилась с жалобой в управление здравоохранения региона.

- В управлении нас выслушали, после чего мы вместе выехали в детскую больницу в 26 микрорайоне. На месте мы уже показали и фото, и видео. До перевязки рука была в лучшем состоянии, чем после. Но травматолог больницы вместо того, чтобы принести извинения за своих медсестер, стал нас обвинять в том, что мы не уследили за ребенком, он обжегся. Он стал защищать медсестер и сказал, что они, как положено, наложили повязку. Я считаю, что они халатно выполнили свою работу, ведь из-за их действий мой сын вообще мог лишиться руки, - жалуется мама ребенка.

Женщина написала заявление в управление здравоохранения региона и просит привлечь к ответственности данных медсестер. Она считает, что подобный медицинский персонал опасен для детей.

Фото не рекомендуется для просмотра слабонервным.

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Комментарии ( 2 )

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  • Maximus
 diger (Посетители) Сегодня, 15:53
Галина63,
Необразованность, взятки, купленные дипломы, да всё вообще в большой клоаке, а-ля 90-2000,бумеранг...возвращается.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • diger
  • Aktauskii
  • Maximus
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 14:34
В последние годы все хуже и хуже обстоят дела в нашей медицине. В чем причина?
 
 

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