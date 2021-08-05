В Актау родители восьмимесячного ребенка обвиняют медсестёр детской областной больницы в халатности









После перевязки





До перевязкиПосле перевязки

По словам женщины, она с восьмимесячным сыном 3 августа, примерно в 14:00, пришла в больницу на повторную перевязку руки ребёнка после полученного ранее ожога.- Две медсестры обработали и перевязали левую руку моему сыну. В процедурный кабинет меня не впустили. После перевязки мы уехали домой. Когда вышли из больницы, повязка на руке сына была чуть-чуть в крови. Я подумала, что из-за обработки кровило. Перед сном решила обработать и перевязать руку сына. Но мне с трудом удалось снять повязку. Рука была вся в крови и посинела. Я очень испугалась, была в шоке. Медсёстры больницы так перевязали, что рука у сына опухла и кровоточила, - рассказала мама малыша.Со слов молодой мамы, утром следующего дня она обратилась с жалобой в управление здравоохранения региона.- В управлении нас выслушали, после чего мы вместе выехали в детскую больницу в 26 микрорайоне. На месте мы уже показали и фото, и видео. До перевязки рука была в лучшем состоянии, чем после. Но травматолог больницы вместо того, чтобы принести извинения за своих медсестер, стал нас обвинять в том, что мы не уследили за ребенком, он обжегся. Он стал защищать медсестер и сказал, что они, как положено, наложили повязку. Я считаю, что они халатно выполнили свою работу, ведь из-за их действий мой сын вообще мог лишиться руки, - жалуется мама ребенка.Женщина написала заявление в управление здравоохранения региона и просит привлечь к ответственности данных медсестер. Она считает, что подобный медицинский персонал опасен для детей.