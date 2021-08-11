При пожаре в Актау спасли четверых детей

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Сообщение о пожаре в 11-этажном жилом доме №7 в 17 микрорайоне поступило на пульт дежурного 10 августа в 19:21.
Прибывшие пожарные установили, что горит электропроводка в электрощитовой на первом этаже на площади трёх квадратных метров. Огнеборцам удалось спасти четверых детей.
Силами ДЧС по лестничному маршу было эвакуировано 47 человек, из них 17 детей.
Жертв и пострадавших нет.
В 19:40 пожар был ликвидирован.
На месте работали 17 спасателей, три специалиста Центра медицины катастроф и восемь сотрудников полиции.
Прибывшие пожарные установили, что горит электропроводка в электрощитовой на первом этаже на площади трёх квадратных метров. Огнеборцам удалось спасти четверых детей.
Силами ДЧС по лестничному маршу было эвакуировано 47 человек, из них 17 детей.
Жертв и пострадавших нет.
В 19:40 пожар был ликвидирован.
На месте работали 17 спасателей, три специалиста Центра медицины катастроф и восемь сотрудников полиции.
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