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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:27

Просмотров: 1033

Видео погибших от голода и жажды лошадей выкладывают в Сеть жители Мангистау

От голода и жажды домашний скот гибнет в степи Мангистау. Очевидцы трагедии выкладывают видео в социальные сети.

Фото пользователя Lada.kz
Несколько десятков погибших лошадей сняли на видео 15 августа около посёлка Жетыбай.



- Это наглядный пример джута. Вот, что на самом деле творится в мангистауских степях, - говорит автор видео.


Умерших лошадей местные жители наблюдали вчера, 18 августа, в районе «Голубая бухта», находящейся в 65 километрах от Актау.



Люди делятся фотографиями из Тупкараганского района. По степи разбросаны тела мёртвых лошадей.



В «Клубе добряков Актау» сообщают об умирающей лошади неподалёку от некрополя Султан-епе в 90 километрах от Актау.

Животное заметили проезжающие мимо водители, которые решили напоить её водой. По кадрам видно, как лошадь с жадностью глотает воду.




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Засуха и голодомор в Мангистау: Массовая гибель скота продолжается


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Комментарии ( 3 )

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  • Космос
  • Ирон
  • Maximus
 diger (Посетители) Сегодня, 14:49
Космос,Да этих хозяев привлекать к ответственности надо,за издевательство, а они им корма, помощь, за наши налоги... Или всё это показуха, а на самом деле пилят бабки...
 
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  • Космос
  • diger
  • Ирон
 Maximus (Посетители) Сегодня, 14:09
Согласен с комментарием ниже!
Привлечь к ответственности за безалаберное отношение к животным!
Что за мода пошла у нас, что не получилось, то снять и выложить и просить помощи? Все, кто начинает бизнес, в той или иной мере оценивает риски. А тут, получается на авось и еще скот гробят! Ну не можешь содержать, зачем начал заниматься? Это труд тяжелый!
 
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  • Tankushka
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  • Ирон
  • zhanino
 Космос (Посетители) Сегодня, 12:53
Таких "фермеров", которые выгоняют скотину в степь бродить в поисках пищи и питья во время засухи, надо привлекать к ответственности за жестокое обращение с животными. Ни одного фото не видел, где лошади погибли на личном подворье, все снимки погибших в степи. Выгнали скотину на выживание, это не фермерство!
 
 

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