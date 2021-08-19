Видео погибших от голода и жажды лошадей выкладывают в Сеть жители Мангистау

- Это наглядный пример джута. Вот, что на самом деле творится в мангистауских степях, - говорит автор видео.

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Несколько десятков погибших лошадей сняли на видео 15 августа около посёлка Жетыбай.Умерших лошадей местные жители наблюдали вчера, 18 августа, в районе «Голубая бухта», находящейся в 65 километрах от Актау.Люди делятся фотографиями из Тупкараганского района. По степи разбросаны тела мёртвых лошадей.В «Клубе добряков Актау» сообщают об умирающей лошади неподалёку от некрополя Султан-епе в 90 километрах от Актау.Животное заметили проезжающие мимо водители, которые решили напоить её водой. По кадрам видно, как лошадь с жадностью глотает воду.