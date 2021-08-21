Мужчина погиб под колёсами поезда в Мангистау

Смертельный случай произошёл на станции Мангистау вечером 19 августа примерно в 21:10.Пассажиры проезжающего состава сообщили, что под колёса поезда Мангистау-Алматы, который только отправился со станции, попал мужчина 40-45 лет. Очевидцы сказали, что медики и полиция долго добирались до места происшествия.Трагедию подтвердили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки». Там же сообщили, что обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.Данный состав был задержан на 40 минут.