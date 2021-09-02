В селе Акшукур от удара копытом лошади погиб пятилетний ребёнок

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На пульт дежурного «102» отдела полиции Тупкараганского района 27 августа 2021 года в 20:10 поступил вызов о том, что в селе Акшукур лошадь ударила пятилетнего мальчика.



- Лошадь ударила ребёнка копытом по голове, травма оказалась смертельной. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования отдела полиции Тупкараганского района по статье 001 Уголовного кодекса РК (смерть лица). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование, - сообщили в полиции региона.