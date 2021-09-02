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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:52

Просмотров: 1716

В селе Акшукур от удара копытом лошади погиб пятилетний ребёнок

Трагедия произошла 27 августа в селе Акшукур. Мальчика лягнула лошадь в голову. Травма оказалась смертельной, сообщает пресс-служба полиции региона.

Фото с сайта igogo.club
На пульт дежурного «102» отдела полиции Тупкараганского района 27 августа 2021 года в 20:10 поступил вызов о том, что в селе Акшукур лошадь ударила пятилетнего мальчика.

- Лошадь ударила ребёнка копытом по голове, травма оказалась смертельной. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования отдела полиции Тупкараганского района по статье 001 Уголовного кодекса РК (смерть лица). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование, - сообщили в полиции региона.



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Комментарии ( 1 )

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  • User_90
 Око (Посетители) Сегодня, 13:30
Если с города лошадей бесхозных так и не поубирают, точно трагедии вскоре будет не миновать.

всё вижу
 
 

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