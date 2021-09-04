Спасатели достали тело мужчины из моря в Актау

Фото из доступных источников
Трагический инцидент произошёл вечером 3 сентября в 18:30. Информация об утонувшем мужчине во время купания поступила в управление кризисных ситуаций ДЧС. Погибший находился в воде в не оборудованном для купания месте.
В ходе поисково-спасательных работ сегодня, 4 сентября, в 13:42 спасатели извлекли труп.
Как установлено, мужчина был 1981 года рождения.
На месте работали семь спасателей и сотрудники полиции.
Обстоятельства и причины гибели устанавливаются.
В ходе поисково-спасательных работ сегодня, 4 сентября, в 13:42 спасатели извлекли труп.
Как установлено, мужчина был 1981 года рождения.
На месте работали семь спасателей и сотрудники полиции.
Обстоятельства и причины гибели устанавливаются.
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